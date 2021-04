Un ancien joueur de la NBA était ami avec George Floyd et a publié une vidéo émouvante sur sa mort | Vidéo

Stephen Jackson, ancien joueur de la NBA et champion des San Antonio Spurs, a publié une vidéo émouvante exprimant son indignation et sa tristesse face à la mort de George Floyd, qui était son ami. Quatre policiers de Minneapolis ont été licenciés pour avoir été impliqués dans la mort de Floyd, un homme noir qui a été épinglé au genou d’un policier alors qu’il affirmait qu’il ne pouvait pas respirer. Le FBI enquête sur l’incident. La mort de George Floyd, 46 ans, a amené des centaines de personnes dans les rues de Minneapolis et certaines des manifestations sont devenues violentes.