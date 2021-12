Un ancien joueur de la NFL a eu un CTE lorsqu’il a tiré et tué 6 personnes et lui-même, selon les médecins

L’ancien demi de coin de la NFL, Phillip Adams, souffrait d’encéphalopathie traumatique chronique (CTE) lorsqu’il aurait tué six personnes et lui-même en avril en Caroline du Sud, selon des responsables, selon NBC News. Le Dr Ann McKee de l’Université de Boston a examiné le tissu cérébral d’Adams et a déclaré que son CTE était « exceptionnellement grave dans les deux lobes frontaux », ce qui aurait pu conduire à ses « anomalies du comportement ».

Adams aurait tiré sur le Dr Robert Lesslie, 70 ans; sa femme Barbara Lesslie, 69 ans ; et deux de leurs petits-enfants, Adah, 9 ans, et Noah, 5 ans, selon la police. L’ancien joueur de la NFL est également accusé d’avoir tiré sur deux techniciens en climatisation, James Lewis, 38 ans, et Robert Shook, 38. Adams a ensuite été retrouvé mort d’une blessure par balle présumée auto-infligée dans une maison voisine.

« La carrière de 20 ans d’Adams dans le football l’a mis à haut risque pour CTE », a déclaré McKee jeudi. La CTE de stade 2 est associée à de multiples anomalies telles que l’agressivité, la dépression, la paranoïa, l’anxiété, une mauvaise fonction exécutive et la perte de mémoire, a noté McKee. Elle a également déclaré que la pathologie CTE d’Adams était similaire à celle de l’ancien ailier rapproché de la NFL, Aaron Hernandez, qui a été reconnu coupable de meurtre en 2015 et est décédé deux ans plus tard.

« Alors que nous traitons ces résultats, nous sommes profondément attristés par les événements qui se sont produits le 7 avril et nous continuons de prier pour les familles des victimes », a déclaré la famille Adams dans un communiqué. « Nous sommes ravis de mieux comprendre les troubles mentaux auxquels Phillip a été confronté au cours des derniers instants de sa vie. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes surpris par ces résultats. Cependant, il est choquant d’entendre à quel point son état était grave. »

« Après avoir examiné les dossiers médicaux tout au long de sa carrière de footballeur, nous savons qu’il cherchait désespérément de l’aide de la NFL, mais s’est vu refuser toutes les réclamations en raison de son incapacité à se souvenir des choses et à gérer des tâches apparemment simples, comme voyager pendant des heures pour voir médecins et en passant par des évaluations approfondies. »

Adams a joué dans la NFL de 2010 à 2015. Il a été sélectionné par les 49ers de San Francisco au septième tour de l’État de Caroline du Sud. Au cours de sa carrière de six saisons, Adams a joué pour six équipes différentes et a passé le plus de temps avec les Raiders d’Oakland où il a disputé 31 matchs en deux saisons. Adams a disputé 78 matchs en carrière et enregistré 128 plaqués, cinq interceptions et 15 passes défendues.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.