Un ancien joueur de la NFL se suicide après avoir tué cinq personnes aux États-Unis.

08/04/2021 à 19:28 CEST

Le tireur qui a abattu cinq personnes, dont deux mineurs, en Caroline du Sud mercredi était l’ancien joueur de la NFL. Phillip Adams, qui s’est suicidé le matin dernier, ont rapporté ce jeudi les médias locaux.

Le bureau du shérif du comté de York (Caroline du Sud), cité par les médias, a rapporté avoir trouvé le corps du suspect chez ses parents, près du lieu de la fusillade.

Les victimes présumées de Adams Ils formaient un couple marié, leurs deux petits-enfants âgés de 9 et 5 ans et un homme qui travaillait à la maison, a déclaré le bureau du shérif sur Twitter. Une sixième personne a été hospitalisée pour « blessures graves », selon les autorités.

Ces événements s’ajoutent à une série de fusillades qui ont secoué les États-Unis ces dernières semaines et qui ont fait au moins 24 morts, dont dix dans un supermarché de Boulder (Colorado), à l’intérieur duquel un sujet a ouvert le feu avec un fusil d’assaut.

Le 16 mars, huit personnes ont été abattues dans plusieurs salons de massage asiatiques à Atlanta (Géorgie). Et le 3 avril, au moins trois personnes ont perdu la vie et neuf autres ont été blessées dans deux fusillades distinctes dans les villes américaines de Wilmington, en Caroline du Nord et de Tuscaloosa, en Alabama.