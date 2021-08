Un ancien joueur de Liverpool atteint d’une maladie du motoneurone appelle le gouvernement à donner de l’espoir aux personnes atteintes | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Stephen, 32 ans, a déclaré: “Tout est une question de timing et il n’y a pas de meilleur moment pour le faire que maintenant. Avec le peu de financement dont disposent les chercheurs, ils font des progrès pour arriver là où nous devons être, mais pour accélérer cela et donner à ceux avec MND espère que nous avons besoin de plus de la part du gouvernement.”

L’arrière droit, qui a également joué pour Bradford City et Bolton Wanderers, a été contraint de prendre sa retraite à l’âge de 29 ans lorsqu’il a été diagnostiqué avec la maladie en septembre 2018. Le coup de marteau est survenu trois mois seulement après son mariage avec Steph Houghton, aujourd’hui âgé de 33 ans, co-capitaine de L’équipe féminine de football Team GB aux Jeux Olympiques de Tokyo.

S’exprimant depuis leur domicile, Stephen a déclaré: «Un tiers des personnes diagnostiquées avec une MND meurent dans l’année et la moitié meurent dans les deux ans suivant le diagnostic.

« Ces chiffres montrent à quel point la maladie est dévastatrice. Cela affecte vos bras, vos jambes, votre parole, votre déglutition, votre alimentation, cela affecte vos muscles.

« Voir les effets physiques causés par la MND est déchirant. C’est vraiment une maladie horrible.

“Et pour ajouter en plus de cela, le fait que nous n’avons aucun traitement ou remède pour cela est vraiment difficile pour ceux qui ont reçu un diagnostic de MND.”

Il a ajouté: «Ce n’est pas seulement la personne diagnostiquée avec MND qui est touchée. Cela affecte également votre femme, votre partenaire et la famille et les amis qui entreprennent ce voyage dévastateur avec vous. Ils voient l’impact quotidien du MND. Ils vous voient lutter avec vos mains, ou lutter pour vous nourrir, ou lutter pour vous habiller, lutter pour marcher.

« Pour eux, ils se sentent probablement parfois impuissants parce que tout ce qu’ils veulent, c’est essayer d’aider. Mais je n’aurais pas pu faire les trois dernières années sans ma femme et ma famille – et leur soutien a signifié le monde pour moi.

L’ancien défenseur anglais des moins de 19 ans, qui a commencé sa carrière à l’académie de Liverpool, a déclaré que le moment où on lui a dit qu’il avait la maladie était une expérience “solitaire” malgré le soutien indéfectible de sa femme, de sa famille et de ses amis.

La parenté offerte par d’autres personnes souffrant du MND, dont l’ancien aviateur de la RAF Chris Rimmer, avec qui il a créé une fondation caritative, et les anciens joueurs de rugby Rob Burrow et Doddie Weir, a inspiré Stephen.

Il a déclaré: «Je trouve que je reçois beaucoup de force en parlant à d’autres personnes atteintes de MND.

« Une fois que vous avez reçu le diagnostic, on vous dit essentiellement de rentrer chez vous et de revenir dans trois mois et ils vérifieront comment vous allez.

« Il n’y a rien que les médecins puissent faire pour que vous vous sentiez seul, alors que lorsque vous parlez à d’autres personnes atteintes de MND, vous trouvez un soutien massif car elles vivent avec la maladie.

« Mon lien avec Doddie Weir et Rob Burrow m’a vraiment aidé.

« Évidemment, j’aurais aimé que nous ne soyons pas en contact, car cela aurait signifié que nous n’étions pas dans la situation actuelle, mais dans des circonstances malheureuses, nous sommes devenus de grands amis.

“C’est vraiment difficile de voir ce que Rob et Doddie doivent traverser, mais en même temps ce sont des inspirations absolues et le travail qu’ils font pour faire connaître MND et essayer de faire la différence est absolument énorme.”

La Fondation Darby Rimmer MND a collecté plus de 800 000 £ au cours des 18 derniers mois, mais Stephen dit qu’il a également été difficile de voir son ami, qui a reçu un diagnostic de MND en 2014, ne pouvoir bouger que les yeux.

Il a déclaré: «C’est difficile en ce moment. Il y a environ six mois, il a subi une trachéotomie.

« Il ne peut déplacer aucune partie de son corps en dehors de ses yeux et c’est ainsi qu’il communique à travers une machine à regarder les yeux. La trachéotomie l’aide à respirer, mais c’est une tâche difficile.

« J’ai créé la fondation avec lui et ça a été un grand soutien pour moi parce qu’à l’époque je ne savais pas ce qui allait arriver ou ce que je vivais.

“Il avait vécu cela et son soutien, ses conseils et son expérience de ce qu’il avait vécu à ce moment-là, et même maintenant, est une inspiration absolue.”

Stephen a déclaré qu’il avait pris la décision avec Steph, qui est également capitaine de l’équipe féminine de Manchester City et de l’équipe féminine d’Angleterre, d’avoir une attitude positive après son diagnostic et d’utiliser son profil public pour aider d’autres personnes atteintes.

« Lorsque j’ai été diagnostiqué pour la première fois, ma femme et ma famille ont tout de suite dit, que pouvons-nous faire pour essayer d’aider les autres qui sont dans la même situation ?

« Le pronostic n’est pas terrible. L’espérance de vie est de deux à cinq ans, qu’il s’agisse de récolter de l’argent pour accorder un soutien, d’aider ceux qui ont besoin de matériel d’alimentation, d’adapter leur maison, quoi que ce soit, mais aussi d’aider à financer la recherche.

Il pense qu’un traitement ou un remède efficace contre la maladie ne peut désormais être trouvé qu’avec le financement du gouvernement pour un institut de recherche MND de 50 millions de livres sterling, qui a été proposé pour la première fois par la Fondation My Name’5 Doddie et soutenu par l’Association MND, et maintenant le Sunday Express .

Il a déclaré: «Le moment est crucial car il y a tellement de bon travail qui a été fait au cours des quatre ou cinq dernières années pour la recherche sur la MND. Mais pour trouver cette percée, je pense que c’est énorme maintenant que nous intensifions la recherche – et la seule façon de le faire est d’augmenter le financement.

« La recherche du MND reçoit plus de financement d’organismes de bienfaisance que du gouvernement. Cela doit changer.