Un ancien joueur néerlandais remet en question l’avenir de Donny Van de Beek à Manchester United – Man United News And Transfer News

Le milieu de terrain de Manchester United Donny Van de Beek « languit » au club, selon l’ancien international néerlandais Marciano Vink.

Après une première saison amèrement décevante où il n’a réussi à commencer que quatre matchs de Premier League, le joueur de 24 ans est impatient d’avoir un impact dans cette campagne.

Van De Beek a été exclu de l’équipe néerlandaise pour le Championnat d’Europe 2020 en raison d’une blessure à l’aine.

Il a pris deux semaines de vacances pour se vider la tête et recharger ses batteries. Le Néerlandais s’est assuré qu’il était bien mieux équipé pour faire face au rythme et au physique de l’élite anglaise.

Cependant, c’était une histoire similaire lors de la journée d’ouverture de la Premier League le week-end dernier, avec Van de Beek à nouveau sur le banc.

Ce match a vu à la fois Paul Pogba et Bruno Fernandes en excellente forme, le premier accumulant quatre passes décisives et le second réalisant un triplé dans un affichage dominant.

Dans une interview avec Voetbal Zone, Vink a poursuivi en déclarant: «Bien sûr, il a l’un des meilleurs, actuellement numéro dix en Europe en tant que concurrent. Bruno Fernandes est fantastique.

« Si vous voyez ce qu’il a fait contre Leeds United le week-end dernier… je pense que vous devenez vraiment petit sur le banc. Vous voulez rentrer chez vous et enfoncer toutes les portes là-bas.

“Vous avez vu quand il est arrivé la saison dernière qu’il n’était plus l’ombre du joueur qu’il était à l’Ajax. Il marchait avec son âme sous le bras.

« Les balles qu’il a reçues étaient alors juste derrière lui, ou n’étaient pas bien jouées, et alors vous n’entrez pas dans votre rythme. C’était de pire en pire de semaine en semaine.

L’idée de Vink selon laquelle Van de Beek ne peut fonctionner que comme un nombre 10 est une fausse image.

Le joueur de 24 ans a montré à maintes reprises qu’il avait tous les attributs pour jouer un rôle plus profond.

Élégant sur le ballon, il possède une vision et un mouvement d’élite pour faciliter la montée en puissance.

Cette saison, Van de Beek cherchera désespérément à prouver son point de vue alors qu’il cherche à percer du côté d’Ole Gunnar Solskjaer.