Un ancien magistrat du Salvador a comparu devant le Congrès avec des badges anti-Bitcoin

Eugeno Chicas portait des logos anti-Bitcoin sur ses vêtements et son ordinateur. Il a également posté ses photos sur Twitter.

L’ancien magistrat président de la Cour suprême électorale et ancien secrétaire aux communications de la présidence de la République, Eugenio Chicas, a voulu exprimer son rejet de la loi Bitcoin qui donne à la crypto-monnaie le statut de monnaie légale au Salvador et est arrivé à sa comparution devant la Commission spéciale de l’Assemblée législative enquêtant sur l’allocation de fonds à des organisations non gouvernementales habillées en pure propagande contre Bitcoin.

Les filles portaient une épingle Bitcoin entourée d’un cercle rouge (comme celui indiquant « stop »). Le même symbole figurait sur un énorme autocollant sur son ordinateur, un autre sur un cahier, et encore un autre sur une carte autour de son cou.

Le média El Salvador.com a montré une série de photographies dans lesquelles on peut voir la quantité de propagande anti-Bitcoin que l’ancien magistrat a emportée avec lui. Désormais, le média rapporte également que dans la transmission de l’événement et dans les photographies que l’Assemblée nationale de ce pays a prises en direct, ce corps a choisi de se cacher en éditant les badges personnels que portait Chicas.

La tentative du gouvernement de cacher la publicité négative de l’ancien magistrat était inutile, puisque Chicas lui-même a publié son image sur un profil Twitter :

#NewProfileFoto pic.twitter.com/5CHCasguN7 – Eugenio Chicas (@EugenioChicas) 13 août 2021

Il convient de noter que, curieusement, Chicas a reçu beaucoup de soutien pour ce tweet de la part d’adeptes qui rejettent également le fait que la crypto-monnaie a cours légal. Cela confirme ce que les médias du pays ont dit en tant que Contrepoint, qui ont averti qu’il y avait un rejet important d’une grande partie de la population à l’adoption de Bitcoin.

QuotidienBitcoin Il a également publié un sondage en juillet qui a confirmé que de nombreux citoyens étaient sceptiques quant à l’utilisation de la crypto-monnaie. En fait, il y a un peu de méfiance et de peur. Le président Nayib Bukele lui-même, grand promoteur de l’adoption, a dû sortir à plusieurs reprises pour apporter des éclaircissements à la population. Des organisations internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international se sont également opposées à la légalisation du BTC dans ce pays d’Amérique centrale.

D’ailleurs, l’ancien responsable avait assisté à la commission pour témoigner au sujet d’argent présumé reçu dans des ONG dont il a été membre. Peut-être que l’ensemble du spectacle anti-Bitcoin aurait également pu être une stratégie de distraction médiatique, ou du moins certains Salvadoriens le pensent.

