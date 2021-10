Un ancien magnat de la technologie et 25 autres personnes arrêtés dans un prétendu programme de négociation massive impliquant la crypto: rapport

Une opération conjointe de la police israélienne et du Federal Bureau of Investigation (FBI) a conduit à l’arrestation d’un ancien magnat de la technologie et de 25 autres personnes pour leur participation présumée à un stratagème commercial frauduleux impliquant des crypto-monnaies.

Le Times of Israel rapporte que Guy Grinberg, co-fondateur de la plateforme de médias sociaux basée en Chine Koolanoo, a été déféré devant le tribunal de première instance de Tel Aviv pour une audience de renvoi la semaine dernière.

Grinberg et ses acolytes sont suspectés d’infractions de fraude et de blanchiment d’argent liées au forex numérique et au trading de crypto. La police a déclaré que le stratagème ciblait des ressortissants étrangers et a jusqu’à présent fraudé des millions de dollars aux victimes.

La plupart de ceux qui ont été arrêtés disent qu’ils n’étaient pas au courant d’être impliqués dans une fraude et qu’ils ne travaillaient avec l’entreprise que sur la promesse de salaires élevés.

Le profil LinkedIn de Grinberg montre qu’il est vice-président du développement commercial dans une société de change anonyme. Le Times of Israel dit qu’il a utilisé la plate-forme pour rechercher des investisseurs potentiels dans les produits crypto et CFD (contrat pour différence).

La police affirme que les arrestations font partie d’une opération simultanée coordonnée par plusieurs organismes d’application de la loi dans le monde pour détenir des personnes impliquées dans des crimes financiers. Un porte-parole du FBI a confirmé au Times of Israel que l’agence travaille avec la police et la police nationale d’Ukraine dans le cadre d’une enquête en cours.

