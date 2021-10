Un ancien membre de la famille royale lance une nouvelle poursuite littéraire

Sarah Ferguson, l’ancienne épouse du prince Andrew, s’est associée à l’éditeur Mills & Boon pour lancer un club de lecture d’histoires d’amour, après la sortie de sa propre contribution au genre, Her Heart for a Compass, en août. La duchesse d’York, 62 ans, a annoncé vendredi le nouveau projet sur Twitter, soulignant à quel point elle était « passionnée » pour le partage d’histoires de femmes et la promotion de la littérature féminine. Le club de lecture commencera le 5 novembre et elle annoncera de nouveaux titres pour le club sur ses plateformes de médias sociaux.

« Je suis tellement excité de lancer un club de lecture d’histoires d’amour avec mon éditeur Mills & Boon », a déclaré Ferguson dans un communiqué, rapporte le Daily Mail. « Comme eux, je suis passionnée par le fait de raconter des histoires de femmes, de donner une voix à celles qui ont été réduites au silence et de promouvoir la littérature féminine. Trop souvent, la vie des femmes peut être ignorée par l’histoire. Dans mon premier roman Her Heart For A Compass, j’ai apporté une de ces femmes – mon arrière-grand-tante Lady Margaret Montagu Douglas-Scott – à la vie. » Ferguson espère « célébrer d’autres auteurs » qui se concentrent sur les histoires de femmes. « J’espère que les lecteurs du club de lecture seront divertis, éclairés et responsabilisés par les romans que nous allons lire ensemble », a-t-elle déclaré.

Je suis ravie de vous annoncer le lancement de mon nouveau Club de lecture historique avec @MillsandBoon ! Chaque mois, nous allons lire et discuter d’une nouvelle romance historique et nous évader dans sa riche histoire, ses personnages et sa romance.

https://t.co/7ZjdGchETk pic.twitter.com/8TRx8ERU1e – Sarah Ferguson (@SarahTheDuchesse) 29 octobre 2021

Les lecteurs de romans historiques peuvent s’inscrire au club dès maintenant sur le site Web de Mills & Boon. Après son lancement, la duchesse partagera ses réflexions sur chaque titre qu’elle approuve. Ferguson est une fan de longue date du genre, ce qui l’a inspirée à écrire son propre livre avec Marguerite Kaye, qui a écrit plus de 50 romans d’amour historiques fictifs. Les deux travaillent déjà sur une suite de Her Heart for a Compass, qui sortira l’année prochaine. « Nous sommes ravis de nous associer à elle dans ce club de lecture et savons qu’il apportera de nouveaux lecteurs aux romans et aux écrivains que la duchesse a sélectionnés », a déclaré vendredi l’éditeur.

Bien que Her Heart for a Compass ait obtenu une place dans la liste des 10 meilleures ventes du Sunday Times, le livre n’a pas été un succès auprès des critiques. Le Telegraph a attribué au livre une note de deux étoiles, le qualifiant de « bouche-porte interminable » à 540 pages. Le livre se déroule en 1865 et se concentre sur Lady Margaret Montagu Scott, qui essaie d’aller à l’encontre des attentes d’un membre de la famille royale à l’époque victorienne. « Les passionnées d’histoire ne seront pas impressionnées par une référence passagère à la deuxième loi sur la réforme, tandis que les féministes ne se sentiront pas particulièrement éclairées pour apprendre que la vie de Wimmin était habituellement un peu rhum », lit-on dans la critique du Telegraph.

Outre le lancement de son club de lecture, Ferguson a également célébré une victoire majeure en arrêtant avec succès la démolition de vieux chênes près de sa maison d’enfance qui a inspiré son livre The Enchanted Oak Tree. « A la veille du sommet de la COP26, cela montre comment la démocratie locale peut fonctionner et protéger notre précieux environnement naturel. Les développeurs peuvent encore faire appel, mais aujourd’hui nous pouvons célébrer », a-t-elle écrit le 28 octobre.

La duchesse d’York a été mariée au prince Andrew, duc d’York, de 1986 à 1996. Les deux sont les parents des princesses Beatrice, 33 ans, et Eugénie, 31 ans. Eugénie et son mari, Jack Brooksbank, ont eu un fils en février, tandis que Beatrice et son mari Edoardo Mapelli Mozzi ont eu une fille en septembre.