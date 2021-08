Un ancien membre du VLA tenterait d’enlever le mari d’Anette Michel

in

Ils assurent qu’il y a de la tension à la télévision, tout cela à cause d’un affrontement entre deux belles femmes, Anette Michel et l’ancienne animatrice de Venga La Alegría, Ingrid Coronado, qui malgré le fait qu’ils étaient amis dans le passé, il n’en reste plus rien.

Selon El Borlote, le bel ancien hôte de MasterChef et l’ancien hôte de Fernando del Solar se sont brouillés après qu’Ingrid Coronado ait proposé d’échanger des partenaires, le tout dans le but d’éloigner son partenaire de la belle Anette Michel.

Apparemment, c’était déjà du passé ; Cependant, ils assurent qu’une fois de plus le destin les a réunis à nouveau et le tout pour un projet sur Televisa, Qui est le masque ?, qui aurait été mené par le populaire Omar Chaparro.

Ils assurent que cette émission de téléréalité a été plus que réussie de la part de Chaparro; Pourtant, malgré avoir atteint les 10 millions de téléspectateurs, l’acteur, comédien et présentateur a décidé de tenter sa chance aux Etats-Unis, c’est pourquoi il ne continuera pas dans Qui est le masque ?.

En l’absence d’Omar Chaparro, le producteur du projet, Miguel Ángel Fox, pensé avant tout comme présentateur à Galilea Montijo ; cependant, ils assurent que l’animatrice du Hoy Program a refusé en raison de sa responsabilité avec Little Giants, bien que certains disent que c’était par peur du défi et de la responsabilité d’obtenir le succès obtenu avec l’animateur de Tu Night.

Face au refus de Montijo, le programme YouTube assure qu’Anette Michel et Ingrid Coronado seraient les options de Fox pour conduire Qui est le masque ? et que les deux se battraient pour cet endroit.

Ils ont indiqué que Coronado est désespéré à la recherche de travail, tandis que Michel serait prêt à relever le défi de montrer qu’il a l’affection du public et peut aider à obtenir une large audience, ceci en pensant à une carrière plus prometteuse à Televisa.