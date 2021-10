Un ancien membre d’un gang de Chicago appelle le détachement du maire Lightfoot de la ville

Chicago a continué de voir une recrudescence de la violence mardi alors que trois adolescents figuraient parmi les douze abattus à travers la ville. Pete Keller, un ancien membre d’un gang de Chicago et trafiquant de drogue, est devenu un activiste de la ville pour trouver des solutions pour améliorer sa communauté.

Keller a déclaré sur « The Story » que le maire Lori Lightfoot est détaché de la ville de Chicago. Il l’a exhortée à entrer en contact avec des organisations de base qui s’attaquent déjà au crime qui sévit dans la ville.

« Au lieu de dépenser autant de l’argent des contribuables, et des centaines de milliers d’essayer de sortir ces unités tactiques, et de mettre plus d’argent dans le bleu, nous devons commencer à traiter avec ceux qui sont déjà là pour le faire », a déclaré United. a déclaré le fondateur de Legion One Nation (ULON).

LA VIOLENCE DU WEEK-END DE CHICAGO A FAIT 3 MORTS, 39 TIRÉS; MÈRE AVEC DE JEUNES ENFANTS CARJACKED À KNIFEPOINT

Chicago a connu 2 800 fusillades en 2021, soit une hausse de 11 % par rapport à l’année dernière. Au cours du week-end, la ville a vu au moins 39 personnes blessées dans des fusillades. Cela survient alors que la date limite du mandat de vaccination de la ville de Lightfoot est fixée au 15 octobre, ce qui a provoqué un retour de flamme parmi les forces de l’ordre.

Le président du syndicat de la police de Chicago, John Catanzara, a riposté, disant aux agents de ne pas partager leurs informations médicales. Il dit que le mandat laissera la plus grande ville de l’Illinois sans 50% de patrouilles de police ce week-end.

LE PRÉSIDENT DU CHICAGO POLICE UNION DIT AUX MEMBRES DE NE PAS SE CONFORMER AU MANDAT SUR LES VACCINS

Keller a déclaré que la seule façon de ralentir le crime est de commencer par les « bébés » avant qu’ils ne soient impliqués dans la violence des gangs et le trafic de drogue. Il a ajouté que les gangs ne laissaient pas de traces écrites.

Il a exhorté Lightfoot à s’éloigner de l’idée de poursuivre « les actifs et de les poursuivre ». La maire démocrate a déclaré en septembre qu’elle espérait freiner la violence en autorisant des poursuites judiciaires contre les gangs avant de dévoiler sa proposition de budget 2022 de 16 milliards de dollars.

« Maintenant, tous les enfants pensent qu’il n’y aura aucune conséquence pour ce qu’ils font », a déclaré Keller. « Nous allons attaquer les enfants, les plus jeunes, pour les faire changer d’avis. »

Keller a déclaré qu’il y a des parents, des militants et d’autres organisations en première ligne qui sont « fatigués d’être fatigués ». Il a appelé le maire à se joindre à eux pour « régler le problème » contre le « chaos » de Chicago.