Un ancien mystère sur le Soleil pourrait sauver la planète des tempêtes géomagnétiques dévastatrices

08/07/2021 à 10:00 CEST

Une nouvelle étude menée par l’Université de Sydney en Australie et impliquant des spécialistes américains pourrait fournir un cadre théorique solide pour aider à améliorer notre compréhension de la dynamo magnétique interne du Soleil, qui aide à piloter la météo spatiale près de la Terre.

La dynamo solaire C’est le processus physique qui génère le champ magnétique du Soleil : il s’agit essentiellement d’un générateur électrique naturel qui fonctionne à l’intérieur du Soleil, produisant des courants électriques et créant un champ magnétique. Que sait-on de son influence et de ses caractéristiques ?

Bien que l’impact de la dynamique du champ magnétique interne du Soleil sur les émissions solaires soit connu, on ne sait pas encore comment ces émanations se produisent et cela a été impossible. prédire quand ils se produiront. La recherche a été publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Une rotation plus rapide et plus intense

L’axe de la découverte est l’identification de nouveaux paramètres de rotation rapide influencer la dynamique magnétique du Soleil : si ces paramètres de rotation pouvaient être correctement pris en compte, le nouveau modèle des chercheurs s’adapterait aux données glanées à partir des observations et pourrait considérablement améliorer notre compréhension du comportement électromagnétique solaire.

L’un des grands mystères autour du Soleil est ce qu’on appelle “l’énigme convective”. Il a été indiqué que l’une des régions solaires est la zone de convection: c’est un océan de 200 000 kilomètres de profondeur composé d’un plasma fluide turbulent aux températures abyssales, qui occupe 30 pour cent du diamètre de l’étoile sur sa face externe.

Les théories actuelles soutiennent que les plus gros tourbillons et tempêtes occupent la zone de convection, sous la forme de zones circulaires géantes. Cependant, ces secteurs n’ont jamais été trouvés ou identifiés avec précision, restant dans l’univers théorique. Cette grande inconnue est le sujet principal de l’« énigme convective » précitée.

Selon un communiqué de presse, la nouvelle étude apporte une réponse possible à ce grand mystère. Selon les scientifiques, la zone de convection n’est pas divisée en zones circulaires, mais en hautes colonnes rotatives semblables à des cigares, d’une magnitude d’environ 30 000 kilomètres de diamètre. Le changement de forme provient d’un influence beaucoup plus forte de la rotation du Soleil, ce qui aurait un impact beaucoup plus important qu’on ne le pensait auparavant.

Prédire les orages géomagnétiques

Tenant compte du fait qu’une rotation plus intense peut contrôler et modifier complètement la dynamo solaire, les experts soutiennent que s’il était possible de découvrir son fonctionnement en détail, nous serions plus près de comprendre les phénomènes qui causent les orages géomagnétiques et de pouvoir les prédire.

Il convient de rappeler que dans les cas les plus extrêmes, les tempêtes géomagnétiques solaires peuvent baigner la Terre de fortes impulsions de rayonnement, capables de détruire les communications et les infrastructures électroniques vitales dans un scénario mondialisé.

De cette façon, si possible mesurer en détail l’intensité de la rotation du Soleil, qui se déroule dans son intégralité sur une période d’environ 28 jours, non seulement le mystère autour de la zone de convection serait résolu, mais il y aurait aussi une possibilité concrète de « suivre » l’émergence des orages géomagnétiques, en anticipant leur force et la moment de son éclosion.

Référence

La rotation supprime la convection solaire à grande échelle. Geoffrey M. Vasil, Keith Julien et Nicholas A. Featherstone. PNAS (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1073/pnas.2022518118

photo: la possibilité de mesurer en détail l’impact de la rotation du Soleil sur son champ magnétique permettrait de prédire les tempêtes solaires les plus intenses, susceptibles de devenir une grande menace pour notre planète. Crédit : Tony Mucci sur Unsplash.

Vidéo: Nasa.