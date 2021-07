Un ancien partisan de Trump nous dit d’arrêter d’insulter les électeurs de Trump. 10z viral

La seule raison pour laquelle j’écris un journal sur ces ordures, c’est que je vois émerger un récit selon lequel nous, les non partisans de Trump, devons – attendez – arrêter d’insulter les électeurs de Trump et écouter leurs « inquiétudes » à la place. Le Washington Post a décidé qu’il n’avait pas besoin d’envoyer l’un de ses journalistes dans un restaurant dans une partie rurale du Midwest pour interviewer un ancien partisan de Trump, contrairement au New York Times qui a fait d’innombrables safaris pour les électeurs de Trump. Au lieu de cela, ils ont demandé à un «chroniqueur» indépendant du nom de Gary Abernathy d’écrire un article d’opinion disant que les partisans de Trump sont de très bonnes personnes avec des préoccupations légitimes qui devraient être traitées.

Lorsque les partisans de l’ancien président Donald Trump entendent les experts des médias les analyser avec la collection habituelle d’observations dépréciatrices, ils doivent être tentés de répondre : « Hé, nous sommes là ! Nous pouvons vous entendre ! Oui, ils sont bien ici et vivent parmi nous. Et ils ont parfaitement le droit d’être insultés en étant accusés de croire à un «gros mensonge» et en sous-entendant qu’ils sont violents, ou traîtres, ou des moutons stupides – des moutons racistes, bien sûr. Ils en ont marre non seulement des insultes manifestes, mais aussi des fouilles plus subtiles, comme l’ancien secrétaire à la Défense Leon Panetta qui a déclaré la semaine dernière qu’il craignait que Trump « continue d’essayer d’influencer d’une manière ou d’une autre ses partisans » pour tenter un autre mois de janvier. soulèvement de 6 styles. Suiveurs? Personne ne fait référence aux « disciples » du président Biden. C’est un mot généralement réservé aux adeptes de figures cultes. Je vis dans Trump Country. J’étais un partisan de Trump, jusqu’à ce qu’il me perde avec ses actions après les élections de 2020. Mais la plupart des électeurs de Trump sont restés avec lui. Avec les encouragements de Trump, ils croient sincèrement que l’élection a été volée. Ce ne sont pas des racistes. Ce ne sont pas des traîtres. Certains d’entre eux pensent que quiconque accepte la victoire de Biden est un traître. Certains d’entre eux pensent que je suis un traître – ou à tout le moins j’ai succombé aux influences perverses des médias grand public – pour avoir accepté la défaite de Trump.

Pauvres électeurs de Trump. C’est insultant de dire qu’ils croient à un mensonge sur le vol des élections de 2020 à Donald Trump. C’est insultant de dire qu’ils sont membres d’une secte et qu’ils sont racistes. C’est insultant de dire qu’ils “croient sincèrement que l’élection a été volée” avec les “encouragements” de Trump.

Peu importe que si vous soutenez un raciste, vous faites la promotion du racisme. Alors, quelle est la différence si vous prétendez que vous n’êtes pas raciste ?

Ça s’empire.

Étant donné que l’Institut . pour l’étude du journalisme a récemment découvert que les médias américains se classent au dernier rang parmi 46 pays, un certain auto-examen sur cette question devrait être salué. En 2016, le New York Times a décidé de commencer à appliquer le mot « mensonge » à de nombreuses affirmations de Trump. “Nous le devions à nos lecteurs”, a déclaré le rédacteur en chef Dean Baquet à l’époque. D’autres ont emboîté le pas. Mais utiliser des mots tels que « mensonge » et « faussement revendiqué » dans les reportages suppose avec arrogance une connaissance absolue de la vérité et donne l’impression que le média a choisi son camp. Alors arrêtez de traiter les gens de menteurs. Les médias devraient revenir au style non accusateur qui a fonctionné pendant des décennies. Au lieu d’écrire que la fraude électorale est un mensonge, ou que les républicains « prétendent faussement » la fraude, revenez au style qui a fonctionné pendant des décennies : « Les républicains ont de nouveau affirmé que les élections de 2020 avaient été truquées, mais aucune preuve n’a émergé pour étayer cette allégation et les tribunaux. ont rejeté toutes les poursuites contestant les résultats.

Quand quelqu’un fait des milliers de déclarations manifestement fausses ou trompeuses, il est au-delà de la stupidité de prétendre que la personne n’est pas un menteur. En fait, le fait que les médias ne disent pas que Trump est un menteur pathologique a conduit à la montée de Trump et à sa tentative continue de renverser notre démocratie. Les mensonges non contrôlés mènent à plus de mensonges. Et les mensonges de Trump étaient mortels.

Ensuite, abandonnez le récit selon lequel les partisans de Trump sont des insurgés et arrêtez d’élever des groupes tels que QAnon et les Proud Boys au-delà des éléments marginaux qu’ils sont. Aussi honteuse que soit l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, seules 800 personnes environ étaient impliquées, ce qui n’est guère représentatif des millions de partisans de Trump. Malgré leurs soupçons, la grande majorité des électeurs de Trump ne souhaitent pas envahir les bâtiments fédéraux ou renverser le gouvernement. Ils sont intéressés à aller au travail, à l’église et aux matchs de football, à s’occuper de leur famille et à voter aux prochaines élections. Il n’y a pas de grand mystère pour communiquer efficacement avec les partisans de Trump – ou pour les partisans de Trump de communiquer avec tout le monde. Traitez-vous les uns les autres avec politesse et courtoisie. Respectez les autres opinions même si vous n’êtes pas d’accord. Reconnaissez le patriotisme et l’amour de la patrie de l’autre. Ne présumez pas que vous vous comprenez parce que vous avez lu des analyses de groupes de réflexion. Tendez la main, soyez curieux et initiez un dialogue.

M. Abernathy, qu’est-ce que vous pensez que nous et beaucoup d’autres essayons de faire depuis des années maintenant ? Tous ceux qui ne sont pas partisans de Trump connaissent quelqu’un qui le fait. Ils sont la famille et les amis. Et beaucoup ont essayé d’engager le dialogue avec cette famille et ces amis.

Mais les partisans de Trump ne sont pas intéressés par un dialogue poli et civil. Dois-je donner une liste d’exemples de la façon dont les électeurs de Trump ont traité ceux qui ne sont pas d’accord avec eux ? Outre ces insurgés qui ont tué des gens le 6 janvier, voici un exemple récent de la façon dont un électeur de Trump a traité les électeurs de Biden :

“Trump man” défèque sur la pelouse des voisins parce qu’ils sont démocrates Jerry Detrick, un ancien professeur de lycée, a été identifié par un voisin, qui aurait repéré l’homme de 70 ans en flagrant délit vers 3h15 du matin dimanche dans la ville de Greenville. Lorsque Matthew Guyette, 59 ans, s’est approché de Detrick dans sa cour, l’homme de MAGA « s’est levé » et s’est éloigné. Guyette a pu faire une description aux policiers, ce qui les a conduits à Detrick, qui habite à quelques pâtés de maisons du lieu de l’événement. Detrick aurait avoué avoir uriné dans la cour que Guyette partage avec son épouse, et a également déclaré qu’il avait déféqué sur cette propriété à “plusieurs” occasions. “Jerry a également déclaré qu’il le faisait parce que les résidents (à l’adresse) sont des démocrates et soutiennent Joe Biden et qu’il est un” homme de Trump “”, lit-on dans un rapport d’incident de la police. “Cela me porte à croire que cet incident est motivé par des considérations politiques.” Selon la page Facebook de Guyette, il trouve des tas de fumier dans son jardin depuis l’ère Obama et il soupçonne Detrick d’être « l’homme qui a chié dans notre jardin ces dix dernières années ». Detrick aurait avoué à la police qu’il avait déféqué dans la cour de ses voisins plusieurs fois à des dates inconnues.

Il y a de plus en plus d’exemples d’électeurs de Trump attaquant des capitales d’État l’année dernière. Et les crimes haineux sont en augmentation. Tout cela s’est passé sous Trump.

Mais nous devons être polis et gentils avec les électeurs de Trump.

Et ce sont les mensonges de Trump qui ont fait plus de 650 000 morts et une escalade. Et chez les républicains qui essaient de retirer le droit de vote à ceux qui ne sont pas des électeurs de Trump. Alors excusez-moi si je n’ai pas envie d’être poli et de prendre leurs préoccupations au sérieux.

Et c’est là que je vois une tendance. Certains dirigeants républicains changent MAINTENANT de ton sur le vaccin COVID-19. Et j’ai vu un républicain de CA dans l’émission Chris Hayes dire que les républicains anti-vaccins ne devraient pas avoir « honte » de leur décision de ne pas se faire vacciner. La honte ne fonctionnera pas avec les républicains. Ce qui est sous-entendu, c’est que nous devons être très gentils avec les électeurs de Trump et les autres égoïstes, ignorants et stupides qui refusent de se faire vacciner.

En d’autres termes, les démocrates du STFU et tout autre électeur non Trump. Soyez gentils, ou nous ne nous ferons pas vacciner ! Pppfffffft !

M. Abernathy est politiquement stupide. Il est censé être un “journaliste”, ce qui signifie qu’il a accès à des informations sur quelqu’un comme Trump. Mais il a choisi d’ignorer toute information négative sur Trump. L’ignorance, c’est faire une erreur quand on ne savait pas mieux. La bêtise fait une erreur QUAND VOUS SAVIEZ MIEUX !

Comme d’autres partisans de Trump, M. Abernathy ne veut pas être tenu responsable de sa stupidité politique. En d’autres termes, Abernathy subit un contrecoup pour avoir aidé à imposer Trump au reste d’entre nous. Et il a décidé de doubler et d’agir comme la plupart des électeurs de Trump. Il blâme le reste d’entre nous pour la radicalisation des électeurs de Trump.

Regardez dans le miroir M. Abernathy pour ce qui ne va pas avec cette nation.

