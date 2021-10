Un ancien pilote de NASCAR tué lors d’un double tir

Un ancien pilote de NASCAR a été tué dans une fusillade en Géorgie qui a fait une autre personne blessée. Selon l’Associated Press, John Wes Townley est mort dans la fusillade à Athènes samedi soir. Il avait 31 ans. La personne blessée était une femme de 30 ans, mais la police n’a révélé aucun autre détail sur ses blessures.

La police a déclaré avoir parlé au tireur, qui connaissait les deux victimes. Aucune accusation n’a été déposée, mais le lieutenant de police du comté d’Athènes-Clarke, Shaun Barnett, a déclaré que la fusillade semblait être liée à la violence domestique. L’enquête sur la fusillade est en cours.

L’ancien pilote de NASCAR John Wes Townley est décédé à l’âge de 31 ans après une fusillade à Athènes, en Géorgie. pic.twitter.com/MYvzXdRsqS – FOX : NASCAR (@NASCARONFOX) 3 octobre 2021

Townley a participé à 186 courses à travers les NASCAR Xfinity et Truck Series en huit saisons. Sa seule victoire est survenue en 2015 lorsqu’il est arrivé premier au Rhino Linings 350 à Las Vegas. Il est le fils du co-fondateur de Zaxby, Tony Townley, et la société a soutenu John au cours de sa carrière. Comme mentionné par CBS Sports, Townley a eu sa part d’accidents au début de sa carrière, mais s’installerait au fur et à mesure qu’il acquérait plus d’expérience.

Dans une interview avec USA Today en 2015, Townley a expliqué comment il traite un conducteur en colère. “Eh bien, cela dépend si j’avais l’intention de le faire ou non – ce qui est rare”, a-t-il déclaré. “À moins que ce ne soit comme une vengeance ou quelque chose comme ça, je vais rarement déplacer quelqu’un ou le faire tourner ou quelque chose comme ça. Si c’est accidentel et que j’en suis légitimement désolé, je m’excuserai. Mais si c’est une situation où il y a déjà comme une rancune, je peux être mauvais de combattre le feu par le feu et d’aggraver la situation parfois.”

2015 a été le meilleur de Townley dans sa carrière NASCAR, terminant huitième au classement des points de la série Truck. Mais un an plus tard, Townley a pris sa retraite de la course et a terminé sa carrière avec cinq top cinq, 24 top 10 et deux poles en 110 départs dans la Truck Series. Sur la série Xfinity, le meilleur résultat de Townley est 13e dans plusieurs courses.

De nombreux fans ont rendu hommage à Townley sur les réseaux sociaux. “Cela a toujours été amusant et populaire de donner à John Wes Townley des s— ici, et je sais que je l’ai toujours fait aussi, mais je vais enregistrer et partir avec ça – la seule fois où je l’ai rencontré lors d’une course , c’était un gars extrêmement gentil”, a écrit une personne.

Un autre fan a ajouté: “Je suis tellement choqué d’apprendre que John Wes Townley, l’homme dont j’ai obtenu son autographe à Berlin il y a 5 ans pour la course ARCA, est décédé tragiquement la nuit dernière d’un coup de feu lors d’une invasion de domicile. Mes pensées et mes prières vont à lui et à sa famille de cet événement tragique.”