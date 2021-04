Un ancien policier du NYPD accusé de complot de meurtre ne devrait pas être libéré sous caution: les procureurs z .

Les procureurs fédéraux s’opposent à la libération de l’ex-flic Valerie Cincinelli alors qu’elle attend la condamnation pour une accusation découlant d’un complot visant à assassiner son ex-mari et la fille adolescente de son petit ami.

Cincinelli, 36 ans, a fait face à un chef d’obstruction plus tôt ce mois-ci dans le cadre d’un accord de plaidoyer et risque jusqu’à 57 mois de prison en vertu des directives de détermination de la peine. Les procureurs fédéraux de Long Island ont accepté d’abandonner les deux chefs d’accusation de meurtre contre elle.

Des agents du FBI partent après avoir fouillé le domicile de l’officier du NYPD Valerie Cincinelli.Dennis A. Clark

Citant l’accusation allégée et ses deux ans de temps purgés jusqu’à présent, l’avocat de Cincinelli, James Kousouros, a demandé qu’elle soit libérée en attendant la condamnation.

Mais les procureurs ont rétorqué que la conduite violente de Cincinelli l’obligeait à rester derrière les barreaux.

L’avocat de Valérie Cincinelli a demandé sa libération en attendant la condamnation.

«Sa condamnation pour un crime grave pèse indiscutablement en faveur du maintien en détention et non de la libération», ont écrit les avocats adjoints américains Catherine Mirabile et Anthony Bagnuola dans la lettre déposée vendredi.

Leur dossier a noté que même si elle ne faisait plus face aux accusations les plus graves contre elle, le tribunal était toujours en mesure de prendre en compte les circonstances de ces accusations pour évaluer sa libération. Elle s’est vu refuser la libération sous caution à quatre reprises.

Les avocats ont également souligné que Cincinelli ne devrait pas être jeté avant que ses cibles aient eu la chance de s’adresser au tribunal.

Cincinelli a été arrêtée en mai 2019 pour avoir prétendument payé 7000 dollars à son petit ami de l’époque, John Dirubba, pour engager un tueur à gages pour tuer son ex-mari, Isaiah Carvalho Jr., lors d’une guerre de divorce et de garde amère contre leur fils. Cincinelli a également une fille issue d’un mariage antérieur.

Isaiah Carvalho quitte le tribunal matrimonial de Mineola après une audience avec Valerie Cincinelli dans le cadre de leur procédure de divorce.Dennis A. Clark

L’ex-flic a été accusé d’avoir ajouté la fille de Dirubba, âgée de 15 ans, à sa liste de succès. Cincinelli a déclaré que la fille prenait trop de temps et d’argent à son père. «Passez-lui le f – k, que diriez-vous de ça?» elle aurait suggéré à son ami d’alors dans une conversation enregistrée.