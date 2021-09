Un ancien recruteur d’Al-Qaïda affirme que le « bavardage » djihadiste est « décuplé » – « Période de rajeunissement | Monde | Nouvelles

in

Jesse Morton a admis avoir été témoin d’une augmentation du « bavardage » en ligne parmi les partisans de l’IS-K en Asie. Morton a co-créé le groupe de lutte contre la radicalisation Parallel Networks en 2017. Lors d’une conférence organisée par le Counter Extremism Project (CEP), il a déclaré qu’il y avait eu une augmentation de 8 % et 10 % du « bavardage » djihadiste.

Morton a déclaré à Metro : « Là où nous nous trouvons maintenant est une vision selon laquelle la victoire ultime est pour les musulmans et qui aura désormais un impact sur les esprits et la mentalité non seulement des djihadistes, mais des islamistes.

« Cela rend cet argument très réel que seul le jihad violent peut obtenir le changement que les musulmans radicaux veulent réaliser d’autant plus acceptable.

«Et cela va saigner dans la compréhension de la prophétie et la résonance d’Isis essayant de prendre le relais des talibans, car la déclaration des djihadistes est qu’ils détiennent Khorosan en arabe comme Afghanistan.

« La prophétie dit que le drapeau noir du djihad sera réalisé à Khorosan et ne sera pas arrêté jusqu’à ce qu’il atteigne Jérusalem.

LIRE LA SUITE: Les combattants de la résistance talibans se préparent au conflit dans la vallée du Panjshir

IS-k a revendiqué l’attaque terroriste à l’aéroport de Kaboul qui a tué 13 Marines américains et 170 civils.

Il a ajouté : « En quelques mois, vraiment des semaines, nous avons vu ce qui était dans l’esprit des djihadistes essentiellement un état de désespoir lorsque le califat d’Isis a été démantelé et… ils n’étaient pas dans les médias, ils n’étaient pas dans la presse. …tout le bavardage depuis lors, j’ai vu le bavardage djihadiste en ligne, en particulier en arabe, augmenter d’au moins huit à dix fois.

« Pour les talibans, Isis et tous les groupes terroristes dans le monde, c’est une période de rajeunissement.

“Les talibans sont au pouvoir, mais c’est une indication supplémentaire que si vous restez patient et continuez à vous battre, la victoire est à l’horizon.”

A NE PAS MANQUER

La Russie cherche à “opérer activement à Kaboul” [REVEAL]

Dan Walker riposte aux critiques “méchantes” et “désagréables” [INSIGHT]

Biden se présente tardivement et affirme que la sortie d’Afghanistan était un «succès extraordinaire» [ANALYSIS]

Cela s’ensuit alors que le dernier soldat américain a quitté l’Afghanistan avant la date limite du 31 août.

Cependant, le discours du président Biden à la Maison Blanche après la date limite du 31 août, a déclaré que le retrait était un succès.

Il a dit : « Vous vous souvenez pourquoi nous sommes allés en Afghanistan en premier lieu ?

“Parce que nous avons été attaqués par Al-Qaïda et Oussama ben Laden en 2001 et qu’ils étaient basés en Afghanistan.”