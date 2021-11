Un ancien républicain de la Chambre déclare que les alliés de Trump prévoient d’évincer le chef de la minorité

Il semble que le représentant Kevin McCarthy, le leader de la minorité à la Chambre, ne soit peut-être pas assez Trumpian pour certains de ses collègues au Congrès. C’est selon l’ancien membre du Congrès de Pennsylvanie Charlie Dent, qui dit que les membres du propre caucus de McCarthy pourraient comploter pour lui refuser le poste de président de la Chambre, s’ils reprennent le contrôle de la chambre à mi-parcours de 2022.

Apparaissant sur CNN, Dent a déclaré à l’animateur Wolf Blitzer qu' »il semble y avoir un mécontentement croissant parmi certains membres et personnes de l’extérieur avec Kevin McCarthy ».

Ils discutaient d’une récente déclaration de l’ancien chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, selon laquelle il était intéressé à faire de Trump lui-même le président – ​​et qu’il n’aurait même pas besoin d’être un membre élu du Congrès pour obtenir le rôle.

Je pense que c’est une idée terrible, évidemment… Marjorie Taylor Greene vient de l’appeler faible, Peter Navarro lui tire dessus, Mark Meadows suggère que Donald Trump devienne le président. Vous vous souvenez peut-être que c’est Mark Meadows et de nombreux membres du Freedom Caucus qui, en 2015, ont empêché Kevin McCarthy d’accéder au rôle de président. Ils ne le soutiendraient pas, et c’est ainsi que Paul Ryan est devenu président. Il était le seul candidat qui pouvait rassembler 218 voix républicaines. Il me semble qu’il y a beaucoup de problèmes en termes d’ascension de Kevin McCarthy s’il a ces gens à l’extérieur qui le mordillent en ce moment. Mais mettre Donald Trump serait tout simplement insensé de mon point de vue.

Dent, clairement toujours un républicain, a poursuivi en décrivant ce sur quoi le GOP devrait se concentrer s’il veut reconquérir le pouvoir au Congrès et dans les assemblées législatives à travers le pays. Mais le plus grand parti ne semble pas écouter ce genre de logique.

Ils doublent Trump et se retournent contre quiconque a montré la moindre envie de retirer tout pouvoir ou autorité à leur sauveur républicain aux cheveux blonds.

