Un ancien responsable de Homeland accuse Biden d’utiliser des immigrés clandestins pour augmenter la base électorale z .

Ken Cuccinelli, un ancien haut responsable de la sécurité intérieure sous le président Donald Trump, accuse l’administration Biden de refuser intentionnellement d’appliquer les lois frontalières dans l’espoir que les immigrants illégaux puissent un jour devenir des électeurs démocrates.

«En même temps, c’est leur politique à la frontière – inviter des centaines de milliers d’étrangers illégaux dans le pays – ils soumettent également deux projets de loi d’amnistie à la Chambre des représentants, et ils soumettent un projet de loi de vote qui enregistrera les gens votent avant même d’être citoyens et avant de pouvoir voter légalement », a déclaré Cuccinelli lors d’une interview sur The Water Cooler avec David Brody.

«Donc, ces choses sont toutes liées entre elles. Ce n’est pas une erreur. C’est un gâchis, c’est un désastre, c’est une crise – même s’ils ne l’admettent pas – mais ce n’est pas involontaire », a-t-il ajouté.

Les deux projets de loi d’amnistie mentionnés par Cuccinelli, l’American Dream and Promise Act de 2021 et le Farm Workforce Modernization Act de 2021, et le projet de loi de vote, le For the People Act de 2021, ont tous été adoptés par la Chambre des représentants.

Cuccinelli a expliqué pourquoi il pense que l’administration Biden refuse d’appliquer la loi sur l’immigration.

« Ils veulent ces illégaux ici, donc, ce n’est pas la réaction naturelle que nous avons », a déclaré Cuccinelli. «Vous vous attendez à ce que les présidents appliquent la loi, et ils n’ont pas l’intention d’appliquer la loi.»

«Comme je l’ai dit, ils veulent qu’un grand nombre d’étrangers illégaux envahissent le pays – ils les considèrent comme de futurs électeurs», a-t-il ajouté.

Il a ajouté que le président Biden et le vice-président Harris ont tous deux «peur politiquement de leur propre base. Et donc ni l’un ni l’autre ne veut être la personne-ressource pour commencer à appliquer la loi, ce qu’ils n’ont pas fait jusqu’à présent, mais c’est le seul moyen d’endiguer le tsunami – l’invasion d’étrangers illégaux qui se produit au frontière sud. »

Un responsable de la Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu mercredi soir à une demande de commentaire.