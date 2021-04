– depuis Daily Kos

Les républicains du Congrès ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher la commission du 6 janvier de se produire, réussissant jusqu’à présent à dissimuler leur propre culpabilité et responsabilité pour ce qui s’est passé lors de l’attaque du Capitole. En réponse, 140 anciens hauts responsables de la sécurité nationale, de l’armée et des élus utilisent leur influence pour exhorter le Congrès à se lancer dans la balle.

Dans une lettre adressée à chaque membre du Congrès, ils écrivent: «Nous sommes d’anciens hauts responsables de la sécurité nationale, de l’armée et des élus qui ont représenté ou servi des démocrates, des républicains ou des administrations des deux partis. Nous écrivons pour encourager ce Congrès à mettre en place une commission nationale indépendante et bipartisane pour enquêter sur l’assaut du 6 janvier contre le complexe du Capitole américain et ses causes directes, et pour faire des recommandations pour prévenir de futures agressions et renforcer la résilience de nos institutions démocratiques.

Ils font cela maintenant, écrivent-ils «avec une grande urgence à la lumière de ce que nous considérons collectivement comme une menace urgente et croissante», car ce qui s’est passé le 6 janvier «a révélé de graves vulnérabilités dans la préparation du pays à prévenir et à répondre au terrorisme national. attaques. » Ils détaillent les «menaces complexes à la sécurité nationale» exposées par l’attaque: «campagnes de désinformation coordonnées, financement non transparent de réseaux extrémistes, influences étrangères potentielles et extrémisme violent suprémaciste blanc, que le département de la Sécurité intérieure a identifié dans un rapport d’octobre 2020 comme étant parmi ‘ la menace la plus persistante et la plus mortelle[s] dans la patrie. »

Malheureusement, c’est la partie de la justification de la commission que les républicains du Congrès sont le plus déterminés à bloquer. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a proposé une commission composée de 11 membres, dont sept choisis par les démocrates – trois membres choisis par le président Biden, deux par elle-même et deux par le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer. Les quatre autres seraient choisis par les républicains, deux par le leader de la Chambre Kevin McCarthy et deux par le leader républicain du Sénat Mitch McConnell. Bien sûr, les républicains ont hésité à cela, exigeant une représentation égale. Pelosi a indiqué qu’elle serait flexible sur la composition de la commission, mais il y a un problème plus important derrière le blocus des républicains: la portée de l’enquête, les «menaces complexes à la sécurité nationale» contre lesquelles les anciens responsables de la sécurité nationale mettent en garde.

Les républicains, dirigés par McConnell et McCarthy, insistent sur le fait que l’antifa et Black Lives Matter seront entraînés dans toute enquête examinant le terrorisme intérieur du 6 janvier si Pelosi insiste sur une commission avec une portée d’enquête au-delà des limites de l’échec de la sécurité du Capitole sur Ce jour là. Si elle veut examiner quoi que ce soit avant le 6 janvier, McConnell dit qu’elle devrait également examiner «toute l’étendue du problème de la violence politique dans ce pays».

«Les émeutes et la violence politique sont odieuses et inacceptables, quelle que soit la cause de l’avancée de la foule. Ce ne sont pas des formes de discours politique », a-t-il dit. «Nous ne pouvons pas procéder à un tri sélectif artificiel des comportements terribles qui méritent et ne méritent pas d’être examinés.» McCarthy a fait écho à cette menace: «Quelles sont les autres choses qui se sont également produites? Avec Antifa et d’autres, je pense qu’il devrait y avoir beaucoup d’enquêtes.

C’est ce que n’importe quel républicain que ce soit McConnell ou McCarthy mis sur le panneau serait là pour faire – pour forcer la portée de l ‘«enquête» loin des partisans suprémacistes blancs de Trump qui ont attaqué le Capitole, loin des forces de l’argent noir qui les ont aidés, loin des réseaux d’extrême droite qui les ont encouragés. Essayer de trouver un accord avec McConnell – sa proposition de commission lui donnerait la possibilité de choisir la majorité de ses membres – est probablement futile pour Pelosi. McConnell peut faire de l’obstruction à toute législation pour créer la commission s’il n’est pas d’accord avec elle. Tant que les démocrates du Sénat ne se débarrasseront pas de l’obstruction systématique, c’est une autre chose qui ne passera pas par le Sénat.

En attendant, Pelosi va de l’avant avec les enquêtes des comités de la Chambre. Avant le départ de la Chambre pour les vacances de Pâques, les présidents de sept comités ont envoyé des lettres à 16 agences supervisées par la Maison Blanche et le Congrès pour exiger «toutes les communications envoyées entre les responsables de l’agence concernant la session du 6 janvier du Congrès, lorsque les législateurs ont certifié la victoire de Joe Biden au Collège électoral», ainsi que «tous les documents et messages pertinents du 1er décembre 2020 au 20 janvier 2021».

«Nous comprenons que le ministère continue d’enquêter et de poursuivre les personnes impliquées dans les événements du 6 janvier 2021», ont-ils écrit au ministère de la Justice. «Nous sommes heureux de travailler avec vous pour nous assurer que les demandes de documents dans cette lettre n’interfèrent pas avec les enquêtes et les poursuites en cours.» Le ministère de la Justice de Biden sera très probablement heureux de travailler avec le Congrès pour déterminer ce qui s’est passé ce jour-là et ce qui y a conduit. Les républicains vont parier sur leur capacité à dépeindre toute information issue de ces enquêtes de comité comme «partisane», et aussi sur l’espoir qu’à mesure que le jour s’éloigne, l’horreur en sera également.

Les républicains n’écouteront pas l’urgence de 140 professionnels de la sécurité nationale démocrates et républicains et de leurs anciens collègues. Ils n’écouteront pas la veuve d’un policier du Capitole décédé par suicide dans les jours qui ont suivi l’insurrection.

_______

À propos de l’auteur

Fille bleue depuis toujours dans un état rouge, je suis maintenant rédactrice politique principale pour Daily Kos. Chaque jour, je préfère être à cheval, mais il y a plus de demande pour des écrivains politiques que pour des cow-girls.