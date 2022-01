L’ancien directeur adjoint du Federal Bureau of Investigation, Andrew McCabe, a comparé les conservateurs « traditionnels » aux terroristes islamiques radicaux, et a déclaré que la violence se propageait à travers le pays lors d’un panel de l’Université de Chicago jeudi sur l’émeute du 6 janvier.

McCabe a été licencié en 2018 de son poste de commandant en second du FBI à la suite de rapports du ministère de la Justice et du bureau disciplinaire du FBI affirmant qu’il avait divulgué des informations sensibles à la presse au sujet d’une enquête de la Fondation Clinton et qu’il avait ensuite menti à ce sujet. Il aurait également espionné la campagne Trump et obtenu le mandat de le faire via un dossier financé par la campagne d’Hillary Clinton.

« Les universités américaines sont désormais des machines d’endoctrinement qui façonnent l’esprit de la prochaine génération. Le monde universitaire exploite ouvertement son pouvoir et réécrit l’histoire pour servir son programme illibéral », a écrit Evita Duffy senior de UChicago dans The Chicago Thinker en réponse au panel du 6 janvier mettant en vedette McCabe, le professeur Robert Pape de l’Université de Chicago et le représentant Raja Krishamoorthi (D-Ill .), avec la journaliste du Washington Post Hannah Allam comme modératrice.

McCabe a notamment comparé les partisans de l’ancien président Donald Trump aux extrémistes islamistes radicaux lors du panel.

« Je peux vous dire de mon point de vue de passer beaucoup de temps à me concentrer sur la radicalisation des terroristes internationaux et des extrémistes islamiques et des extrémistes de tous bords… des lignes idéologiques totalement différentes », a-t-il déclaré.

Pendant qu’il étudiait les Américains qui ont rejoint le califat islamique en 2014, McCabe a déclaré qu’il avait remarqué qu’ils étaient « des personnes très différentes… attirées par les mêmes choses », y compris « un leader charismatique qui les attire en faisant appel à un sentiment de rancune ».

McCabe a déclaré que les personnes qui ont attaqué le Capitole le 6 janvier et les personnes qui ont rejoint le califat avaient l’impression « que leur mode de vie est attaqué, leur système de croyance est mis de côté… ils doivent recourir à la violence ou prendre les armes pour défendre leur mode de vie. » Il a ajouté qu’ils « portent avec eux ce sens exalté du but qu’ils sont… les vrais patriotes qui défendent ici la démocratie ».

McCabe a affirmé qu’à l’échelle nationale, une vague de « violence politique » de la part des conservateurs « se déroule dans les commissions scolaires du pays… lors des élections locales… même contre les travailleurs de la santé ».

Le professeur Pape a déclaré que le problème de la violence politique était désormais « au premier plan dans l’Amérique dominante ».

McCabe a ajouté aux commentaires du professeur : « Il est tout à fait possible que lorsque la communauté du renseignement, la communauté des forces de l’ordre, examinent ce courant dominant… , présentait une menace de violence. Et maintenant, nous savons très clairement qu’ils le font.

Il a déclaré qu’en tant qu’« ancien responsable de l’application des lois » et « spécialiste de la lutte contre le terrorisme », le fait que les conservateurs américains traditionnels soient violents est ce qui le « préoccupe vraiment » le plus.

Malgré le fait que les procureurs fédéraux aient recommandé que McCabe soit inculpé pour ses actions au FBI, il a déclaré au panel : « Personne n’est au-dessus des lois.

Duffy a commenté la décision de son école d’inviter McCabe à prendre la parole : « UChicago a permis à McCabe de mentir sur ce qui s’est réellement passé il y a un an et a filtré les questions des étudiants via Zoom, refusant de lui poser des questions difficiles. Par conséquent, McCabe a reçu une plate-forme pour enseigner sans aucun doute à de jeunes étudiants impressionnables que le gouvernement fédéral devrait être armé contre les compatriotes américains que les gauchistes qualifient d’« extrémistes ».

Elle a qualifié la version de McCabe du 6 janvier de « malhonnête », ajoutant que « ses opinions et prescriptions politiques terriblement despotiques seront probablement acceptées et mises en œuvre par ses jeunes auditeurs ».

McCabe a fait la une des journaux en octobre lorsque le ministère de la Justice du président Joe Biden a rétabli sa pension du FBI qu’il avait initialement perdue après avoir été licencié.