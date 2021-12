Un ancien rival contrecarre Man Utd alors que la cible idéale de Rangnick accepte un nouveau plan

Les chances que Manchester United signe l’objectif défensif Sergio Gomez se sont rapidement estompées, selon des informations en Belgique.

Les rapports au début de ce mois ont dit Man United regardait Gomez. Selon The Sun, ils l’ont repéré alors qu’il jouait pour Anderlecht. Everton et Southampton seraient également présents pour le voir marquer un doublé.

L’arrière latéral en maraude a été suggéré comme un ajustement parfait pour le style de jeu que Ralf Rangnick essaie de mettre en œuvre après avoir pris en charge United en tant que manager par intérim.

Jusqu’à présent cette saison, il compte cinq buts et sept passes décisives en 17 apparitions dans l’élite belge. Ses décomptes sont meilleurs que les arrières latéraux actuellement à la disposition de United.

Cependant, toute chance qu’il arrive pour rivaliser avec Luke Shaw et Alex Telles a été écartée – du moins pour l’instant.

Selon La Dernière Heure (via Sport Witness), Anderlecht – dirigé par l’ancien capitaine de Man City Vincent Kompany – a élaboré un plan pour garder Gomez. Ils veulent qu’il reste jusqu’en 2023, date à laquelle il restera deux ans à son contrat.

Toujours à seulement 21 ans, l’Espagnol a tout le temps de faire le saut vers un plus grand club. Mais plusieurs l’ont de toute façon gardé un œil sur lui dans le présent.

Le rapport nomme Man Utd comme l’un des plus grands clubs qui l’ont examiné. De plus, l’Inter Milan et l’Ajax surveillent l’international espagnol des moins de 21 ans.

Il a également attiré de nombreux prétendants en France, dont Marseille, Lille, Rennes et Monaco.

Cependant, aucun de ces admirateurs n’a pris contact avec Anderlecht. Par conséquent, ils ne craignent pas de perdre Gomez en janvier.

Le défenseur est heureux de coopérer avec le plan d’Anderlecht de le garder jusqu’en 2023. La seule façon dont la situation pourrait changer est si quelqu’un mettait une offre d’une valeur de « plusieurs dizaines de millions » sur la table.

À l’heure actuelle, United est suffisamment bien approvisionné en arrière gauche pour ne pas avoir besoin de faire un tel investissement. Cependant, si Gomez continue de bien progresser, il leur semble raisonnable de continuer à le surveiller.

Rangnick note les arrières latéraux de Man Utd

Gomez joue principalement sur le côté gauche de la défense mais peut également s’adapter au flanc opposé. Par conséquent, il pourrait concurrencer non seulement Shaw et Telles, mais aussi Aaron Wan-Bissaka et Diogo Dalot.

Certains ont émis des doutes sur l’adéquation de Shaw et Wan-Bissaka aux tactiques de Rangnick. Cependant, l’Allemand semblait satisfait des deux lors de sa dernière sortie.

Après un match nul en milieu de semaine avec les Young Boys en Ligue des champions, Rangnick a déclaré qu’il était heureux d’avoir Shaw en lice.

« C’était génial de revoir Luke Shaw », a-t-il déclaré.

« J’espère qu’il pourra être candidat pour le match de Norwich dans l’équipe. »

Wan-Bissaka, en revanche, est devenu un doute en raison de quelques coups subis dans le match.

« Il a reçu deux coups, un au poignet et au genou », a confirmé Rangnick à l’époque.

« Nous devons voir comment cela évolue d’ici samedi. »

Rangnick a depuis fourni une mise à jour, confirmant que Wan-Bissaka était toujours l’un des « points d’interrogation » en termes de qui est disponible pour jouer le week-end.

