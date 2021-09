Un ancien scientifique de Google dit que DeFi est le “rêve américain” et servira la population non bancarisée

Pour Éditeur quotidienBitcoin

“DeFi est une grande économie que nous avons construite pendant des décennies, pas des siècles”, a déclaré Azari.

Hossein Azari, docteur en informatique à l’Université Harvard, ancien scientifique de Google et actuellement PDG de la plate-forme DeFi Cmorq, a déclaré que la fonctionnalité inclusive du secteur financier décentralisé (DeFi) équivaut au “rêve américain” pour tout le monde.

S’adressant à Kitco News (vidéo à la fin de l’article), Azari a noté que la croissance du secteur vise désormais à servir un milliard de personnes dans le monde et que les acteurs de l’industrie s’efforcent de révéler la technologie d’assistance.

« Nous avons donc une excellente économie. Nous avons construit pendant des décennies, voire des siècles, donc la prochaine vague de croissance est vraiment de devenir un moyen de construire plus d’inclusion et DeFi incarne cela. La finance décentralisée est donc fondamentalement le rêve américain pour tout le monde », a déclaré Azari.

Il a dit qu’avec plus d’un milliard de personnes, l’industrie DeFi desservira la majorité de la population non bancarisée. Selon Azari, l’industrie peut gérer et gérer les plus de 1 000 milliards de dollars de papier-monnaie détenu par des personnes du monde entier.

Azari note que le principal argument de vente du secteur DeFi est la capacité à résoudre certaines des lacunes du système bancaire traditionnel.

«Et ils bénéficieraient directement d’une plate-forme qui leur permet de faire la plupart de ces choses à un faible coût d’exploitation et d’une manière beaucoup plus sûre que ce à quoi ils sont habitués. Nous avons 55 millions de personnes sans compte bancaire aux États-Unis, ce n’est donc pas seulement un problème externe […] Ce sera plus sûr Et ce sera une meilleure affaire pour nous, car c’est ce que ces gens voudraient: prêter cet argent au consommateur américain dans les entreprises américaines à un taux bien meilleur que notre système bancaire », a déclaré Azari.

