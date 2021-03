Un ancien technicien du Barça voit avec de bons yeux la fusion des ligues

27/03/2021 à 04:35 CET

Le directeur technique de l’équipe mexicaine de football, Gerardo Martino, a donné son avis sur le probable entre la Liga MX et la Major League Soccer. ce serait intéressant étant donné l’importance des clubs qui composent les deux ligues.

On a émis l’hypothèse que la MLS, composée de clubs des États-Unis et du Canada et coopérant déjà avec la Liga MX dans plusieurs compétitions conjointes, pourrait éventuellement former une nouvelle ligue qui aurait trois pays participant à une seule compétition.

« En MLS, il y a des équipes importantes et fortes, il en va de même au Mexique, une ligue très forte et attractive pourrait probablement être créée pour faire venir des footballeurs étrangers de haut niveau », a ajouté l’ancien entraîneur du Barça lors d’une visioconférence dans laquelle il s’est adressé aux médias. .

« Cela semble être une idée intéressante, une ligue beaucoup plus compétitive pourrait être construite, j’imagine que ce serait positif, cela semble être une belle possibilité, » a ajouté /

Les paroles de Martino coïncident juste après le président de la Fédération mexicaine de football, Yon De Luisa, Il louera la décision de la FIFA de soutenir la fusion des ligues comme elle le fait dans des pays comme la Belgique et les Pays-Bas.

C’était la semaine dernière que Gianni Infantino avait déclaré que cette fusion ferait de cette ligue « la meilleure du monde ».

«C’est un problème de Liga MX et MLS. Je souligne que depuis de nombreuses années nous travaillons avec les autorités des Etats-Unis et du Canada et que nous avons donc la candidature pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 & rdquor;, a-t-il déclaré au milieu des questions des médias lors de la présentation du programme de l’Internationale. Journée du sport pour le développement et La Paz, & rdquor; De Luisa a mentionné.

Le Mexique, les États-Unis et le Canada accueilleront la Coupe du monde 2026 et il a été supposé que cette fusion pourrait se produire après cette compétition. Une possible arrivée des clubs à la Copa Libertadores a également été évoquée, notamment après le rapprochement de la CONCACAF et de la CONMEBOL ces derniers mois, même si rien n’est confirmé pour l’instant.