Un ancien trio de Formule 1 remporte la course de Portimao World Endurance de 8 heures

Les anciens pilotes de Formule 1 Brendon Hartley, Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi ont remporté les 8 Heures de Portimao en Championnat du Monde d’Endurance.

Kamui Kobayashi, ainsi que Jose Maria Lopez – qui devait être en Formule 1 après avoir signé avec l’équipe USF1 ratée en 2010 – et Mike Conway, ont été enfermés dans une bataille de longue durée avec leur voiture sœur Toyota, qui avait d’autres ex. -Des collègues de F1 Brendon Hartley, Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi pilotant la voiture n°8 au Portugal.

Les deux voitures Toyota et l’équipe Alpine en pole position étaient toutes étroitement liées pour la majorité de la course à Portimao – que la F1 a visité en avril pour le Grand Prix du Portugal.

Dans l’ensemble, la grille était inondée d’anciens talents de la F1 dans les catégories Hypercar et LMP2. Stoffel Vandoorne, Anthony Davidson – vainqueur avec son équipe en LMP2 – Giedo van der Garde, Juan Pablo Montoya, Jan Magnussen et Giancarlo Fisichella ont tous participé à la bataille d’endurance de huit heures sur le circuit rapide et vallonné.

Un drapeau jaune sur tout le parcours a vu un tiret tardif vers la ligne entre les deux voitures Toyota à l’avant, avec l’espoir d’une bataille au sein de l’équipe jusqu’à la ligne alors que le chargeur de Hartley, Buemi et Nakajima menait.

Malheureusement pour les fans, cependant, l’équipe Toyota a ordonné un échange de positions avec la voiture de Kobayashi, avec l’ancien champion du monde des voitures de tourisme Lopez au volant à l’époque et privant apparemment la course de l’arrivée qu’elle méritait – avant encore plus déroutant, l’équipe a orchestré un autre échange de voiture qui a vu la voiture n°8 reprendre la tête avec 10 minutes de la fin, menant au drapeau à damier.

Simultanément, les pilotes IndyCar étaient en action à Detroit dans une autre course remplie d’anciens pilotes de Formule 1.

Cependant, ils ont eu des fortunes diverses, Romain Grosjean se retirant de la course avec ses freins qui prenaient feu après une tête-à-queue – le Français courait chercher lui-même un extincteur pour essayer d’éteindre l’incendie.

Pendant ce temps, le pilote d’Arrow McLaren SP Patricio O’Ward – qui testera une McLaren F1 en décembre – s’est brillamment battu dans le peloton dans les derniers tours pour remporter la victoire.

Marcus Ericsson, qui a remporté la course de samedi, a été le meilleur des anciens talents de la F1 en terminant en P9, avec Takuma Sato et Alex Rossi en P12 et P14 respectivement.

