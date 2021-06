Un ancien tsar des tests COVID blâme Fauci pour avoir menti sur les origines du virus ⋆ .

L’ancien tsar Brett Giroir, ancien tsar des tests de coronavirus à la Maison Blanche, a fustigé Anthony Fauci pour avoir menti sur les origines de COVID-19 au début de la pandémie.

En avril et mai 2020, Fauci a déclaré que les preuves montraient que le virus provenait probablement « d’un saut d’une espèce à partir d’un animal ». Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses a affirmé que “cela ne pouvait pas avoir été manipulé artificiellement ou délibérément”, mais Giroir a déclaré qu’il n’y avait et qu’il n’y avait aucune donnée pour le suggérer.

“[Fauci’s] déclaration de l’année dernière était complètement fausse », a déclaré l’amiral. “Il n’y avait aucun schéma de mutations qui suggère qu’il soit passé directement d’un animal dans une situation naturelle à l’homme. Et il n’y a toujours aucune preuve pour le montrer. Cette déclaration était complètement fausse. Il était évident d’être hostile au président Trump et à l’administration, et je pense qu’il y a beaucoup de CYA en cours en ce moment. »

Fauci a également minimisé l’idée que COVID-19 pourrait provenir de l’Institut de virologie de Wuhan, qui a reçu l’argent des contribuables américains et menait des expériences dangereuses sur les coronavirus.

«Je suis toujours resté ouvert et j’ai dit très publiquement que cela aurait pu être une fuite de laboratoire. C’était à la différence du Dr Fauci qui a vraiment soutenu de manière très convaincante que c’était quelque chose qui a évolué dans la nature », a déclaré Giroir. “Il n’y avait pas de données qui montraient qu’il évoluait dans la nature et il n’y a toujours pas de données.”

La « couverture énorme » par la Chine communiste, a déclaré Giroir, a également joué un rôle dans le maintien de la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan hors du courant dominant.

« Regardez, il y a un laboratoire à moins de huit kilomètres de l’origine qui faisait des recherches dangereuses sur les coronavirus des chauves-souris, vous savez. Parfois, l’explication la plus simple est que nous avons des fuites de laboratoire, elles se sont produites plusieurs fois. Le SRAS s’est échappé des laboratoires et a même causé des décès secondaires », a déclaré Giroir. « Nous savons qu’en 1979, de l’anthrax s’est échappé d’un laboratoire soviétique et a tué 60 personnes. Les fuites de laboratoire ne sont donc pas rares et je pense vraiment que des données telles que des personnes tombant malades en novembre du laboratoire, si cela s’avère vrai, cela coïncide exactement quand nous connaissons ce virus [appeared]. “

Giroir a déclaré qu’il avait hâte d’en savoir plus sur les origines du virus mortel, mais pense toujours que “l’explication la plus probable est que c’est le gain de travail de mutation fonctionnelle qui a fuité”.

“Ce n’est pas fou… que cela ait pu faire partie d’une bio[weapons] programme », a déclaré Giroir.

