Un ancien voleur de bijoux révèle l’état d’esprit derrière les smash-and-grabs et comment les arrêter

L’ancien escroc et voleur de bijoux Larry Lawton a donné un aperçu de ce qui pourrait être à l’origine de l’augmentation des smash-and-grabs à travers les États-Unis, et ce qui peut être fait pour les empêcher samedi sur « Watters’ World »,

Lawton, qui a été condamné à 12 ans de prison pour avoir volé environ 12 millions de dollars de diamants et d’or à des bijoutiers sous la menace d’une arme, a déclaré que les smash-and-grabs qui se produisent à travers les États-Unis sont organisés et pourraient être liés à des initiations de gangs. Cependant, a-t-il dit, ils pourraient être évités.

« Je pense que c’est évitable par la police elle-même. Je pense que la police pourrait être plus proactive », a déclaré Lawton à l’animateur Jesse Watters.

« Écoutez, il y a un dicton en prison : ‘Trois peuvent garder un secret si deux sont morts' », a-t-il poursuivi. « Il y a tellement de ces gars qui le font, il n’y a aucune chance que quelqu’un ne parle pas, même avant. »

Lawton a également déclaré que les vols à main armée n’étaient pas inhabituels. Cependant, le simple nombre de personnes à l’échelle nationale est inhabituel, a-t-il observé.

En Californie, où se produisent bon nombre de ces crimes, la proposition 47 a réduit les frais de vol de 950 $ ou moins d’un crime à un délit, mais Lawton ne croyait pas que ce changement était la cause de l’augmentation de la criminalité, comme d’autres l’ont suggéré.

« Il y a d’autres États, c’est à 200 $, et cela se produit toujours », a-t-il déclaré.

Au contraire, Lawton pensait que l’augmentation des écrasements et des saisies à travers le pays était liée au fait que les criminels ne craignaient pas les sanctions.

Lawton a également déclaré que la pression exercée par de nombreux membres de la gauche pour financer la police était malavisée et qu’elle devrait plutôt recevoir des fonds supplémentaires à consacrer au renseignement.

« Je pense que c’est plus ils [criminals] s’en fout », a-t-il dit. « Ils n’ont pas peur du système. La police n’est pas proactive, et ce que je veux dire par là, c’est qu’elle devrait avoir plus de renseignements. Oubliez de financer la police, nous devrions donner plus d’argent à la police. »