Un Anglais qui « ressemble à Mbappe » commente son avenir ; Edu, Tottenham et Liverpool le veulent

L’ailier du PSV Eindhoven Noni Madueke a déclaré à BBC Sport qu’il se concentre sur son club actuel au milieu de liens avec Arsenal, Liverpool et Tottenham Hotspur.

Madueke, 19 ans, a gravi les échelons de Tottenham avant de décider de partir pour le PSV Eindhoven en 2018.

Madueke a voulu imiter le chemin de Jadon Sancho, quittant un grand club de Premier League pour une aventure européenne à la recherche de temps de jeu.

L’ailier est devenu un joueur clé avec le PSV, marquant 15 buts et neuf passes décisives en 52 apparitions.

Madueke suscite l’intérêt d’Arsenal, Liverpool et Tottenham

Sans surprise, les exploits de Madueke à l’étranger suscitent l’intérêt des Anglais, tout comme Sancho.

Le Daily Mail a rapporté en août que Tottenham et Liverpool voulaient signer Madueke.

Le Sun affirme également qu’Arsenal a envie de signer Madueke et qu’un retour en Premier League est attendu à l’avenir.

Après avoir été comparé à Kylian Mbappe par l’ancienne légende du PSV Gerald Vanenberg, qui ne voudrait pas de Madueke ?

Madueke sur son avenir

BBC Sport a maintenant parlé à Madueke de sa carrière et de son avenir dans le cadre de liens avec un passage en Premier League.

Madueke a admis qu’il ne prête pas attention aux rumeurs et qu’il se fixe des objectifs élevés au PSV Eindhoven.

Madueke a ajouté qu’il voulait gagner de l’argenterie au PSV, suggérant que les clubs de Premier League intéressés pourraient devoir attendre pour le faire sortir de l’Eredivisie.

« Je me concentre bien sur mon propre objectif », a déclaré Madueke. « Je me suis fixé des objectifs très élevés. J’écris des notes sur ce que je veux faire.

« Je veux juste gagner le championnat et la coupe et faire du mieux que nous pouvons en Ligue Europa. D’un point de vue individuel, je veux juste améliorer beaucoup mon niveau et marquer beaucoup de buts. C’est vraiment ça », a-t-il ajouté.

