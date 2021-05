Un animateur de radio critique l’université qui s’excuse pour le prince Philip “raciste” “L’homme vient de mourir !” | Royaume-Uni | Nouvelles

Le King’s College de Londres s’est excusé auprès du personnel après avoir envoyé un e-mail contenant une photo de feu le prince Philip, le duc d’Édimbourg, qui aurait “nui” aux conférenciers. Mais les gens sont devenus furieux contre la décision de KCL. S’exprimant dans son émission LBC, l’animateur Andrew Castle a été laissé dans l’incrédulité totale face à la décision du collège. Il a qualifié les professeurs de l’université d’élite de “très fragiles”, ajoutant “Pourquoi se sont-ils excusés ?” Pendant ce temps, Twitter a explosé de colère contre la décision, des personnes partageant des préoccupations majeures concernant le système éducatif au Royaume-Uni.

M. Castle a déclaré: «Il y a des gens délicats au King’s College de Londres.

«Des gens très fragiles et vulnérables!

Il a expliqué: “Une université s’est excusée d’avoir envoyé au personnel une photo du prince Philip ouvrant sa bibliothèque après avoir suscité des plaintes concernant l’histoire du duc de commentaires racistes et sexistes.”

Il a ajouté comment le personnel avait réagi avec colère à la photo qui montrait le regretté duc d’Édimbourg ouvrant la bibliothèque Maughan de l’université en 2002 aux côtés de la reine.

JUST IN « Hounded to death » Le héros du SAS dit « ça suffit » du traitement « épouvantable » des anciens combattants

Un autre a sonné: “Les institutions universitaires devraient être le centre même d’un débat, d’un défi et d’une opinion solides.

“Pourtant, ils deviennent des épicentres de coquilles d’œufs où personne n’ose marcher.”

Un quatrième dicton : les limites de ce que vous pouvez dire ou penser dans les universités britanniques semblent devenir plus strictes (et plus ridicules) chaque semaine.

“Ce n’est pas exactement la promotion d’une culture de la liberté d’expression, n’est-ce pas @KingsCollegeLon?”