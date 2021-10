Un animateur de talk-show de jour gâche un film lors d’une interview avec Kumail Nanjiani

Les fans de Marvel qui ont évité les spoilers d’Eternals jusqu’à présent, espérons-le, ne regardaient pas le talk-show d’ITV Loose Women le jeudi 28 octobre. Bien que nous ne gâchions pas les détails ici, l’un des panélistes du talk-show britannique, Linda Robson, a renversé les haricots sur l’une des scènes les plus surprenantes du film en discutant avec la star d’Eternals Kumail Nanjiani. Après avoir ignoré la ligne de questions, Robson a été interrompu par sa collègue, Kaye Adams, qui a déclaré: « Est-ce un spoiler? »

Comme l’a raconté Digital Spy, Robson a répondu en disant: « Oh, je ne sais pas, c’est peut-être le cas. » Elle a ensuite tenté de changer de sujet, interrogeant l’acteur de 43 ans sur sa co-star, Kit Harington. « Avez-vous le numéro de téléphone de Kit Harington pour moi ? » demanda-t-elle en plaisantant.

The Loose Women vient de gâter Eternals pour moi Merci Linda Robson 👍👍👍 – 🎃Alex Smith🎃 (@AlexSniff321) 28 octobre 2021

Nanjiani, qui est sûrement lié par les NDA et les ordres généraux de Disney de ne pas commenter le spoiler en question, a tout joué comme un parfait professionnel. À travers ses dents, il a dit: « Je reste très immobile », pour ne rien révéler. Bien que le clip n’ait pas été partagé en ligne, les fans de Loose Women qui ont regardé en direct étaient furieux contre Robson et se sont assurés de tweeter leurs frustrations.

De nombreux détails concernant Eternals ne sont toujours pas clairs, la réalisatrice Chloe Zhao et sa compagnie espérant que l’histoire épique des êtres célestes de l’univers Marvel se déroulera correctement lors de sa sortie en salles le vendredi 5 novembre. Nanjiani lui-même n’a pas plongé trop profondément dans l’histoire. de son personnage, Kingo, dans des interviews de presse. Cependant, dans une interview avec notre site sœur ComicBook.com, il a assuré aux fans qu’il existait un mélange sain de liens avec l’univers cinématographique Marvel et des rythmes d’histoire autonomes.

#LooseWomen vient-il vraiment de gâcher la fin d’Eternals ? C’était si gênant – Madi ❤️🌈 (@rain8ows) 28 octobre 2021

« Chloe [Zhao] avait tout planifié, et elle avait un sens très spécifique de … Parce que le fait est que les Éternels se sont en quelque sorte cachés, n’est-ce pas? », A déclaré Nanjiani lorsqu’on lui a demandé si Kingo avait rencontré d’autres héros puissants. « Alors ils l’ont fait » Je n’ai pas parlé à Iron-Man, Captain America et tous ces gens. Ils prétendent être des êtres humains normaux. Mais il est logique que mon personnage ait rencontré un autre personnage qui n’est pas non plus de la Terre. J’essaye d’être vague. Je ne sais pas ce que j’ai le droit de dire ou pas. Je pense donc que tout cela faisait partie du truc, de sorte que même si Eternals est vraiment un film autonome, vous voulez ressentir la présence et la réalité du reste du MCU qui l’entoure. Et Chloé est une telle nerd avec une connaissance encyclopédique de Marvel et du MCU. Elle était donc vraiment excitée à l’idée de déposer ces références. »