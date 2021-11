Un animateur de talk-show de jour lance une bombe F à la télévision en direct

La co-animatrice d’un talk-show bien-aimé fait face à des répercussions après avoir accidentellement largué la bombe F en direct. Linda Robson a accidentellement laissé échapper l’obscénité lors d’un segment fin octobre de Loose Women, le talk-show populaire sur lequel elle est co-panéliste, lorsqu’elle n’a pas réalisé que les caméras tournaient.

L’incident s’est produit lors de l’épisode du talk-show britannique du jeudi 21 octobre alors qu’elle sortait des coulisses avec un million de livres en espèces dans le cadre du concours en espèces d’ITV. Ignorant que les caméras tournaient et qu’elle était en direct, Robson a déclaré: « Ils m’ont laissé en charge du prix, pouvez-vous le croire? C’est ça. C’est 1 million de livres ici dans ce chariot. Il est venu directement du compte bancaire ITV ce matin. » Son langage est devenu un peu plus coloré et beaucoup moins adapté à la télévision lorsqu’un Robson confus a demandé: « Comment je le regarde? » Bien que Robson n’ait pas immédiatement compris son erreur, ses collègues de Loose Women l’ont fait, avec des halètements rapidement entendus, incitant Robson à demander: « Est-ce que c’est en direct? »

Haha!!! Linda Robson lâche le F-BOMB en direct à l’antenne ! 🤣#LooseWomen @loosewomen #jurer pic.twitter.com/buLpfQeVty – Lee  (@WoodmanWoods) 21 octobre 2021

Charlene White s’est rapidement excusée au nom de Robson, disant aux téléspectateurs: « Excuses, excuses, je voudrais m’excuser pour le langage de Linda, elle sait qu’elle a mal agi! Je pense que Linda a oublié que nous sommes en direct, Linda aimeriez-vous continuer et vous excuser ? » Robson a dit plus tard aux téléspectateurs, « désolé pour un léger glissement de la langue plus tôt, je pensais vraiment que c’était une répétition. » Alors que les téléspectateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour réagir, beaucoup trouvant le dérapage hilarant, le co-animateur de Robson, Andi Peters, n’a pas pu s’empêcher de s’amuser un peu. Tenant du savon, Peters a déclaré: « C’est un peu de savon que vous voudrez peut-être l’utiliser après. »

À la suite de sa dérapage, Robson a déclaré au Daily Star Online que « les patrons ont envoyé un e-mail disant que je ne suis pas du tout autorisé à jurer en studio maintenant ». Bien que ce soit « une erreur innocente », Robson ajoutant qu’elle était « tout secouée » après l’incident et « ensuite j’ai dû reprendre les ondes », les patrons d’ITV sont sérieux au sujet de la règle de non-jure, et ils sont venus avec une façon humoristique d’aider Robson. La panéliste de Loose Women a révélé que ses patrons lui avaient demandé « un pot à jurons » pour mettre de l’argent chaque fois qu’elle était surprise en train de laisser tomber des obscénités sur le plateau. Robson n’a pas révélé si elle avait dû mettre de l’argent dans le bocal pour le moment.

Heureusement pour Robson, elle n’a pas eu la possibilité de changer ce pot à jurons le mercredi 27 octobre, car l’épisode quotidien de Loose Women a été annulé. Bien que l’émission soit diffusée en semaine de 12 h 30 à 13 h 30, heure locale, aucun épisode n’a été diffusé ce jour-là. Le changement d’horaire était dû au dévoilement par le chancelier Rishi Sunak du budget d’automne 2021 à la Chambre des communes cet après-midi-là. L’annonce a été diffusée localement, ce qui a entraîné des interruptions dans les programmes télévisés réguliers, ce qui a obligé Loose Women à renoncer à une diffusion et a entraîné la fin de l’émission matinale britannique This Morning, qui est généralement diffusée jusqu’à 12h30, à 12h15.