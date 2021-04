Un animateur de télévision américain éclate au réveil, ce qui rend «pénible d’être conservateur» | Monde | Nouvelles

L’animateur de Fox News, Brian Kilmeade, a invité le chroniqueur et ancien diplomate Dave Seminara à discuter de la façon dont les entreprises américaines se soumettaient à la pression politique pour prendre parti dans les débats. La conversation a été déclenchée par l’opposition virulente de Coca-Cola aux nouvelles lois électorales en Géorgie mises en place par le Parti républicain, qui a depuis cherché à boycotter l’entreprise. Le duo a analysé la «révolution culturelle» qui se déroulait avant eux alors que l’ancien diplomate affirmait qu’il devenait «douloureux d’être conservateur».

Discutant de la manière dont les entreprises sont devenues plus politiques, l’animateur de Fox News, Brian Kilmeade, a déclaré: «[People are pandering] à gauche, peur d’être étiqueté comme homophobe ou pas assez vert, ou assez réveillé.

«Pour donner un exemple, un adepte de Twitter avec 29 abonnés se plaignant que« The Daily Wire diffuse du contenu homophobe et transphobe ».

«Vous pourriez penser qu’il est facile de trouver [a load of people] pour le condamner [if it was]. »

M. Seminara a déclaré: «Cela ne prend pas grand-chose ces jours-ci, n’est-ce pas?

«Je veux dire que vous pourriez littéralement recevoir une plainte, puis tout à coup vous avez une entreprise prête à lancer sa campagne publicitaire.

«Qu’est-ce que cela dit sur la liberté d’expression, je veux dire que c’est vraiment un triste état de choses que nous sommes en Brian.

«Comme vous le savez, nous sommes au milieu de cette révolution culturelle et il est douloureux d’être conservateur en ce moment parce que la politique domine nos vies dans tous les domaines de la vie.

«Nous avons une politique éveillée essentiellement de gauche qui nous entasse dans la gorge dans tous les domaines de la vie.»

La loi sur le vote en Géorgie introduit de nouvelles règles de vote dans l’État qui s’est heurté à l’opposition.

Davantage de restrictions ont été mises en place pour les votes par correspondance – des personnes qui votent au nom d’autres personnes – avec la distribution de nourriture et d’eau aux files d’attente désormais considérée comme un délit.

Les stands de vote portables comme les camions ont été essentiellement interdits et il est maintenant plus difficile de prolonger les heures de vote si un problème survient car davantage de critères doivent être remplis.

Les critiques soutiennent que les règles sont une répression contre les électeurs ordinaires et un resserrement du processus de vote après que des problèmes de scrutin se sont posés lors des dernières élections américaines.