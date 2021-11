Un animateur de télévision présente des excuses à Adele en direct et dit qu’il l’a « insultée »

Adele n’a pas répondu publiquement aux excuses de Doran ni aux premiers rapports sur l’incident de l’entretien.

Au cours de son mea culpa à l’antenne, Doran a démenti les allégations selon lesquelles le chanteur aurait quitté son interview plus tôt. « L’interview elle-même, Adele n’est pas sortie », a-t-il déclaré. « Il a fait des heures supplémentaires. »

Doran a déclaré que la majeure partie de l’interview était axée sur la nouvelle musique d’Adele et que les deux ont également « parlé du paradoxe qui consiste à être l’artiste le plus célèbre du monde mais à détester la célébrité. Nous avons également longuement discuté du concept d’art pur, de la majesté d’Adele voix, qu’est-ce que ça doit être d’entendre ce son sortir de sa propre bouche ! »

Il a également déclaré qu’il avait appris « Comment ‘Go Easy on Me’ a été conçu en partie en chantant acapella sous la douche », en référence au nouveau single du chanteur « Easy on Me ». Doran a déclaré que l’interview a duré 29 minutes et a qualifié Adele de profonde, drôle, brute et honnête.