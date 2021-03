Un annonceur qui a appelé les lycéens N-Word pour avoir été punis à genoux

Un annonceur qui diffusait un match de basket-ball pour filles du lycée normand a atterri dans l’eau chaude cette semaine.

Lors d’une récente confrontation entre Norman High School et Midwest City en quarts de finale du tournoi de basket-ball de l’Oklahoma 6A, un groupe de joueurs a choisi de s’agenouiller pour l’hymne national.

Cela ne convenait pas à l’annonceur.

@NFHSNetwork J’AI BESOIN DES NOMS DE CES DEUX BIGGOTS dès que possible !! VOUS N’AVEZ PAS JOUER À DES ENFANTS SUR MA MONTRE! SURTOUT LES ENFANTS QUE JE SUIS PROCHE! JE SERAI À SAPULPA DIMANCHE POUR VOIR SI VOUS VOULEZ M’APPELER UN «NI $$ ER» À MON VISAGE. pic.twitter.com/pxttGnRkma – Irv Roland (@irv_roland) 12 mars 2021

«Ils sont à genoux? les états audio, par TMZ. «F ****** n ******. J’espère que Norman se fait botter le cul. F *** eux. J’espère qu’ils perdent. Ils vont s’agenouiller comme ça?

Dans un suivi, TMZ a rapporté que l’Association des activités des écoles secondaires de l’Oklahoma, le groupe qui a embauché l’équipe d’annonce, les a retirés pour le reste du tournoi.

De plus, Cameron Jourdan de l’Oklahoman a reçu une déclaration du surintendant des écoles publiques de Norman, le Dr Nick Migliorino, disant: «Nous condamnons et ne tolérerons pas les paroles et les attitudes dégoûtantes de ces annonceurs. Ce type de discours de haine n’a pas sa place dans notre société et nous sommes scandalisés qu’il s’adresse à n’importe quel être humain, et en particulier à nos élèves. »

«Nous soutenons pleinement le droit de nos élèves à la liberté d’expression et notre objectif immédiat est de soutenir ces filles, leurs entraîneurs et leurs familles, en particulier nos élèves noirs et notre personnel d’entraîneurs», poursuit le communiqué.

La vraie star du week-end All-Star. https://t.co/jAMuWDI2Vl – Jeu 7 (@ game7__) 9 mars 2021

«Il est tragique que le travail acharné et les compétences de cette équipe soient éclipsés par les paroles ignobles et malignes de ces personnes. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir et élever notre équipe et toutes les personnes touchées par cet incident.

«Pour aller de l’avant, NPS ne comptera que sur notre partenaire communautaire de longue date, SportsTalk Media, pour diffuser en direct le reste du tournoi, car nous avons pleinement confiance en leur capacité éprouvée à soutenir respectueusement nos étudiants athlètes.

Les relations raciales ont été un sujet de conversation important dans le domaine du sport au cours des derniers mois. Un commentateur bien-aimé d’ESPN NBA est entré dans l’eau chaude pour un discours raciste. Un autre commentateur de la NFL de plus en plus populaire est tombé dans un piège similaire.

Et puis, bien sûr, la semaine dernière, le grand homme de Miami Heat, Meyers Leonard, a été surpris en direct avec un verbiage très haineux.

J’espère que les parties fautives prendront un certain temps pour comprendre pourquoi les choses qu’elles disent sont profondément blessantes. Mais si l’histoire est une indication, ce sera un processus de croissance très lent pour toutes les parties impliquées.

En rapport: Le Coronavirus Bully de Jeremy Lin identifié par la NBA G-League