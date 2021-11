Un Anthony Davis déchaîné prend les commandes des Lakers en l’absence de LeBron James

Victoire de Les Lakers de Los Angeles au Staples Center contre les Spurs de San Antono par 114-106 avec 34 points, 15 rebonds et 6 passes décisives d’un sauvage Anthony Davis. Talen Horton-Tucker, à un très bon niveau à son retour, a terminé avec 17 points. Carmelo Anthony a contribué 15 points et Russell Westbrook a terminé avec 14 points, 11 rebonds et 7 passes décisives.

