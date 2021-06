Un anti-vaxxer confond la tente à bière de pub pour le site de test de Covid et lui crie dessus

La femme a essayé un homme portant un gilet haute visibilité à l’extérieur de la tente (Fournisseur: Liverpool Echo)

Un anti-vaxxer a commencé à fulminer devant ce qu’elle pensait être un centre de test Covid, qui s’est avéré être une tente à bière de pub.

Elle s’est filmée alors qu’elle affrontait un homme portant un gilet haute visibilité à l’extérieur du chapiteau du parking de la reine de cœur à Runcorn, dans le Cheshire.

La femme, qui a publié le clip sur les réseaux sociaux sous le nom de « Thepeoplesresistance », a commencé à parler des tests Covid.

Elle lui dit qu’il « devrait avoir honte de lui-même », décrivant la pandémie qui a fait plus de 125 000 morts au Royaume-Uni, comme une « arnaque ».

Ceci malgré le fait que la tente était utilisée pour que les clients regardent les matchs de l’Euro 2020.

Il est équipé de tables et de chaises de jardin en bois et décoré de drapeaux anglais clairement visibles même depuis la route principale.

Mais dans son message, ‘Thepeoplesresistance’ a déclaré: ‘Les gars ont un besoin urgent d’autant de personnes que possible pour se rendre au runcorn à 15h30 aujourd’hui en testant les bébés et [sic] enfants sur le parking !!!

Plus : Coronavirus



‘Les cris mouillés [sic] insupportable. Nous y retournons pour les attaquer mais avons besoin de chiffres car moi contre 14 j’étais plus nombreux !! [sic] S’il vous plaît, rassemblez les gens !!!

Une porte-parole du Halton Council a déclaré au Liverpool Echo qu’une unité mobile de test de coronavirus du NHS avait été déployée à proximité le matin et une partie du début d’après-midi.

Le pub a aidé à fournir des repas aux résidents vulnérables pendant la pandémie.

Sa page Facebook présente des photos de l’intérieur du chapiteau, clairement décorées pour regarder les matchs de football pendant l’Euro 2020.

Une porte-parole de Queen of Hearts a déclaré que la tente était “pour le football et les réunions de famille” et respectait les règles, et que les tests mobiles du NHS n’avaient “rien à voir avec nous”.

Le conseil de Halton a condamné le clip comme « nuisible » et « désinformation », exhortant le public à s’assurer d’obtenir des informations sur la pandémie auprès de sources officielles et des médias locaux et nationaux.

Une porte-parole du conseil a déclaré: “Le conseil a signalé ce contenu aux autorités compétentes et n’hésitera pas à prendre des mesures similaires pour supprimer d’autres contenus préjudiciables et trompeurs.

Plus : Royaume-Uni



«Malheureusement, au cours de cette pandémie, nous avons assisté à une augmentation de la désinformation, des théories du complot et des criminels cherchant à exploiter et à se nourrir des peurs et des angoisses des gens pendant des périodes très difficiles.

«Le public a droit à des informations fiables, nous encourageons donc tout le monde à utiliser des sources fiables et réputées telles que le NHS, Gov.UK, le site Web du Conseil et les médias locaux ou nationaux et à être conscient des techniques utilisées par certains pour diffuser de la désinformation.

Un porte-parole de la police du Cheshire a déclaré: «À 12h36 le mercredi 23 juin, la police a été appelée pour signaler une éventuelle manifestation sur Jack Search Way, Runcorn.

“Des agents se sont rendus sur les lieux et à l’arrivée, tout était en ordre et aucun manifestant n’était présent.”

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();