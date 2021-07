Un antidote au dilemme migratoire de la deuxième vague de l’Inde

La réponse politique visant à protéger la vie et les moyens de subsistance des travailleurs migrants doit être dynamique et innovante. Il est essentiel d’avoir une compréhension comportementale du contexte qui influence les décisions de migration inverse et en quoi le contexte est différent au cours de cette vague.

Par Sanjana Kadyan & Tulsipriya Rajkumari

L’exercice 22 a commencé sur une note inquiétante avec la deuxième vague féroce de Covid-19 qui ravage l’Inde. Onze grands États ont connu un nombre stupéfiant de 55,7 lakh de nouveaux cas et de 1,69 lakh de nouveaux décès en avril 2021 par rapport à mars 2021, accablant l’infrastructure de santé et le bien-être émotionnel du pays.

L’incertitude de cette vague a déclenché une répétition du phénomène de migration inverse subi lors de la première vague l’année dernière, bien que relativement moins intense cette fois. Le département des transports de Delhi a signalé le mouvement de 8,07 lakh de travailleurs migrants de Delhi vers leurs États d’origine voisins au cours du premier mois du verrouillage de Delhi à partir du 21 avril. Les chemins de fer indiens ont intensifié l’exploitation de trains spéciaux d’été à la demande et entièrement réservés en provenance de villes telles que Mumbai , Pune, Surat et Delhi et se terminant à Darbhanga, Danapur, Gorakhpur et certaines parties de l’est de l’Inde.

La réponse politique visant à protéger la vie et les moyens de subsistance des travailleurs migrants doit être dynamique et innovante. Il est essentiel d’avoir une compréhension comportementale du contexte qui influence les décisions de migration inverse et en quoi le contexte est différent au cours de cette vague.

Premièrement, des fermetures dispersées à l’échelle de l’État au lieu d’une fermeture stricte à l’échelle nationale ont signifié des transports publics accessibles et des déplacements inter-États plus faciles. Cela devrait avoir rendu les décisions de migration inverse plus délibérées et moins motivées par la panique cette fois. Deuxièmement, les transferts proactifs d’argent et de nourriture pour les travailleurs non organisés annoncés lors de la deuxième vague sous le Premier ministre Garib Kalyan Anna Yojana de mai à novembre 2021 et par des États comme le Maharashtra, Delhi, le Karnataka, le Kerala et le Tamil Nadu pourraient avoir retardé leur décision de sortie. Troisièmement, les décisions de migration passées et leurs conséquences devraient avoir influencé les décisions de sortie actuelles.

Au cours du premier verrouillage, 1,14 crore de travailleurs migrants seraient retournés dans leurs États d’origine, en particulier dans six États clés d’origine de la migration, l’Uttar Pradesh, le Bihar, le Jharkhand, le Rajasthan, l’Odisha et le Madhya Pradesh. L’analyse du MGNREGA au niveau du district suggère que le programme a aidé à absorber une augmentation soudaine de la demande de travail dans ces États, en particulier dans 116 districts de migrants de retour importants identifiés sous le Premier ministre Garib Kalyan Rojgar Yojana (PMGKRA). Alors que la demande de travaux ménagers dans ces districts est passée de 28,6 lakh en avril 2020 à 131 lakh en juin 2020, l’emploi MGNREGA fourni à ces ménages est passé de 23,5 lakh à 108,8 lakh au cours de la même période. Des tendances similaires sont observées dans la deuxième vague. Alors que la demande de travail dans les districts de GKRA (moins le Rajasthan où l’activité de MGNREGA est restée limitée pendant le verrouillage de 15 jours en mai 2021) a augmenté de 57% en avril 2021 par rapport à avril 2019, la demande en mai 2021 et juin 2021 a également dépassé les niveaux de mai 2019 et juin 2019. de 55 % et 66 %, respectivement.

Cependant, la deuxième vague a été féroce et les coûts d’incertitude liés au séjour et à la migration inverse sont complexes. Par exemple, 47% des travailleurs migrants qui sont revenus de Delhi dans les États voisins cette fois-ci étaient partis au cours de la première semaine du verrouillage. Deuxièmement, le virus Covid-19 s’étant cette fois-ci propagé plus intensément dans les zones rurales (contrairement à la première vague), il existe un risque de mortalité sérieux pour les migrants et leurs familles dans leur pays d’origine, en particulier à la lumière des infrastructures de santé surchargées dans les zones rurales. . Troisièmement, l’incertitude concernant la nature des activités MGNREGA autorisées dans un verrouillage du gouvernement d’un État complique encore les décisions de migration.

Donner la priorité à la vaccination des travailleurs migrants dans les États d’origine et de destination peut éviter la détresse imminente due au dilemme migratoire de la deuxième vague. Le ministère du Travail, en collaboration avec les départements du travail des États et les entrepreneurs, peut l’exécuter au plus tôt, d’autant plus que les travailleurs commencent à revenir avec le déverrouillage progressif des États. Des installations de vaccination sans rendez-vous aux points d’entrée et de sortie de l’État et à proximité des lieux de travail urbains et ruraux, comme cela se fait au Karnataka sur les sites du MGNREGA, accéléreront la campagne de vaccination. Les travailleurs migrants constituant 35 % de la main-d’œuvre de la construction en Inde (recensement de 2001), l’industrie immobilière peut être incitée à faire vacciner ses travailleurs sur les chantiers de construction en mode mission. Le Pendjab, le Bengale occidental (en accord avec l’organisme immobilier CREDAI), le Tamil Nadu, le Telangana et l’Assam (Guwahati) ont pris de telles mesures. En outre, des centres de traitement exclusifs de première ligne au niveau du district pour les travailleurs migrants infectés par Covid-19 peuvent être mis en place, comme proposé par le département du travail du Kerala.

À l’avenir, les États devraient identifier une stratégie de travaux publics résiliente à la pandémie, sur le modèle du PMGKRA et du programme élargi de travaux publics d’Afrique du Sud, adaptée aux besoins spécifiques de chaque État. Des mesures d’adaptation telles que les travaux individuels, les soins communautaires et les services de distribution de nourriture au milieu des fermetures d’écoles peuvent être explorées dans le cadre du MGNREGA. Même si les travaux du MGNREGA sont suspendus pour limiter la propagation du virus, les dispositions salariales devraient se poursuivre. La mise à jour accélérée de la base de données nationale des travailleurs non organisés du Centre (NDUW) initiée en novembre 2020 est primordiale pour un ciblage efficace des travailleurs migrants pour la vaccination. Accélérer la mise en œuvre de la carte One Nation One Ration Card dans tous les États, comme l’a également souligné le récent arrêt de la Cour suprême, faciliterait le versement des prestations de sécurité sociale aux travailleurs migrants, quels que soient leur lieu de résidence et de travail et leur statut de bénéficiaire du régime.

La deuxième vague a dévasté les perspectives de subsistance des travailleurs migrants, le fondement des marchés du travail urbains de l’Inde. Tant nos campagnes de vaccination que nos programmes de travaux publics doivent s’adapter et s’étendre sur le pied de guerre pour éviter le déraillement de notre trajectoire de développement durable. Car ce sont ces travailleurs invisibles de l’arrière-pays rural qui soutiennent visiblement l’histoire de la croissance de l’Inde urbaine.

Kadyan est directeur adjoint, Département des affaires économiques ; Rajkumari est directeur adjoint, Division économique (Unité macro) et Bureau du conseiller économique en chef, Département des affaires économiques

