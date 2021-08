Un aperçu de la blockchain dans la chaîne d’approvisionnement : quel est le lien ?

BBCStaticMiner est une société de technologie d’actifs numériques d’extraction de crypto-monnaie qui se concentre sur l’écosystème de la blockchain et la génération d’actifs numériques.

La gestion de la chaîne d’approvisionnement est l’un des plus grands défis auxquels sont confrontées les entreprises mondiales aujourd’hui. Ces entreprises dépensent énormément de ressources pour rechercher les inefficacités et identifier les domaines de réduction des coûts.

Les entreprises avant-gardistes étudient maintenant la blockchain comme une technologie qui pourrait révolutionner la chaîne d’approvisionnement telle que nous la connaissons. Les analystes prédisent que la technologie blockchain est capable d’améliorer la structure de la chaîne d’approvisionnement contemporaine en augmentant la confiance, l’efficacité et la transparence de la chaîne d’approvisionnement.

De plus en plus, les dirigeants de la chaîne d’approvisionnement reconnaissent que l’avenir de la chaîne d’approvisionnement peut résider dans les solutions de blockchain. En 2019, une enquête de PwC a révélé que 24% des PDG de la fabrication industrielle planifiaient, testaient ou implémentaient la technologie blockchain. Puis, en 2020, le Global Blockchain Survey de Deloitte a révélé que 55% de ses cadres supérieurs et professionnels interrogés considéraient la blockchain comme une priorité absolue. En 2021, Business Wire a annoncé que le marché de la blockchain de la chaîne d’approvisionnement devrait passer de 253 millions de dollars en 2020 à plus de 3 milliards de dollars d’ici 2026.

La blockchain est souvent assimilée à la crypto-monnaie, mais en fait, la technologie blockchain a de nombreuses applications au-delà de son fonctionnement en tant que plate-forme de monnaie virtuelle. Pour comprendre comment la blockchain répond à un besoin de la supply chain, il faut d’abord comprendre comment fonctionne la blockchain.

Une blockchain est une chaîne de blocs de données cryptés. Analysons cela : les « blocs » de la blockchain peuvent être conceptualisés comme un fichier qui contient des informations (les « données »), et ces informations sont verrouillées afin que seuls ceux qui possèdent la clé puissent accéder aux informations (le « chiffrement »).

De nombreux fichiers (ou blocs) sont liés les uns après les autres dans une “chaîne”. Chaque fichier de données (ou bloc) comprend les types d’informations suivants : un horodatage pour indiquer quand il a été créé, des informations historiques sur les blocs qui le précèdent dans la chaîne et de nouvelles informations pour ce bloc. Tous les blocs forment ensemble la blockchain.

Des ordinateurs, ordinateurs portables, serveurs ou autres appareils informatiques connectés à Internet sont nécessaires pour accéder à la blockchain. Lorsque ces appareils sont connectés les uns aux autres, ils sont appelés « nœuds » de la blockchain. Les nœuds stockent la blockchain (et les utilisateurs des nœuds peuvent être n’importe qui dans le monde comme dans les blockchains sans permission ou ils peuvent être limités à certains utilisateurs comme dans les blockchains avec permission, ce qui sera discuté plus tard dans un futur article de ce “Blockchain in the chaîne d’approvisionnement”).

Le stockage Blockchain sur les nœuds crée un type de grand livre distribué, qui est un système dans lequel les données sont stockées et partagées sur plusieurs sites, pays ou institutions. Un grand livre distribué peut être comparé à une base de données traditionnelle dans laquelle toutes les données numériques sont stockées dans un emplacement centralisé. Dans le cas de la blockchain, les différents nœuds stockent généralement des données identiques.

Pour ajouter un nouveau bloc de données à la blockchain, un nœud doit envoyer une demande de transaction avec les nouvelles données aux autres nœuds du réseau blockchain, ce qui déclenche la création d’un bloc. Avant que le nouveau bloc ne soit ajouté à la chaîne, un certain nombre de nœuds doivent d’abord accepter que l’ajout du nouveau bloc à la blockchain est valide. En validant le nouveau bloc, les nœuds confirment que le bloc est correctement formaté et qu’il ne contient pas de transactions en double. Une fois le bloc validé, le bloc chiffré est ajouté à la blockchain existante et stocké par les autres nœuds de la blockchain.

Étant donné que la blockchain est cryptée et dans un format de grand livre distribué, les données de la blockchain sont pratiquement impossibles à pirater, offrant ainsi confiance et sécurité aux données stockées sur la blockchain.

Bien que nous ne sachions pas si la blockchain révolutionnera la chaîne d’approvisionnement, pas plus que nous ne savons si le bitcoin sera la monnaie du futur, plusieurs entreprises de premier plan testent des solutions de blockchain et étudient les utilisations de la blockchain pour leurs chaînes d’approvisionnement. D’ici 2023, 30% des entreprises manufacturières avec plus de 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires devraient utiliser les technologies blockchain. Pour n’en citer que quelques-uns :

La société de blockchain Everledger s’est associée à IBM pour créer une solution de blockchain afin de garantir que les diamants proviennent de manière éthique. Everledger s’est également diversifié dans d’autres industries en développant des solutions de blockchain pour l’industrie de la mode, les producteurs d’électronique et les fabricants de véhicules électriques. Walmart, Carrefour, Nestlé et Dole se sont associés à IBM sur un système de blockchain de test qui suit les produits alimentaires à travers leurs chaînes d’approvisionnement respectives. Amazon a géré des solutions de blockchain pour la chaîne d’approvisionnement et d’autres applications commerciales qui intègrent Hyperledger Fabric, une suite d’outils de gestion de blockchain développée par la Linux Foundation.

