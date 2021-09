Un aperçu de la mise à jour du spam de lien 2021 de Google

À la fin du mois de juillet 2021, Google a commencé à déployer une mise à jour lourde de spam de lien en essayant de rendre ses algorithmes plus efficaces pour identifier et annuler le spam de lien. Le déploiement de la mise à jour a pris environ quatre semaines et s’est achevé à la fin du mois d’août.

Si vous avez remarqué une récente modification du trafic de votre site ou des classements de recherche, il est possible que cette mise à jour en soit la cause.

Qu’implique la dernière mise à jour et comment pouvez-vous vous assurer que votre site est à la hauteur des nouvelles directives de Google en matière de liens ? Continuez à lire pour le savoir.

Qu’est-ce que le spam de liens ?

Le spam de liens est la pratique consistant à intégrer des liens dans votre site pour augmenter le nombre de backlinks vers une page spécifique, indépendamment de la qualité ou du contexte du lien ou de la page. L’objectif, bien sûr, est de donner à la page un coup de pouce supplémentaire pour le référencement afin qu’elle se classe mieux dans les SERP.

Certaines formes courantes de spam de liens incluent :

Publication de spam: lorsqu’un créateur de liens au chapeau noir publie des liens uniques dans des forums publics, des sections de commentaires ou des livres d’or, quel que soit le contexte.Liens cachés : Placer des liens cachés dans des publications que seuls les robots peuvent voir.Fermes de liens : Lorsqu’un groupe de propriétaires de sites accepte de se connecter en permanence dans le seul but d’augmenter leur classement SEO.Blog à un seul article : Ajout de plusieurs liens aléatoires à un article de blog dans l’espoir d’améliorer le profil de backlink.Pourriel d’annuaire : Enregistrement de votre site sur des milliers de pages de résumé de site RDF (RSS) ou de répertoires de flux de blogs en pensant à la manipulation de liens.

Un aperçu de la mise à jour du spam de lien de Google

Bien que chacune de ces pratiques ait eu peu ou pas de retour sur investissement depuis le début, la dernière mise à jour du spam de lien de Google confirme que toutes les tactiques associées seront annulées à l’avenir.

Google a fait une annonce officielle de mise à jour le 26 juillet 2021 sur son blog Search Central. Dans ce document, Google déclare,

« Dans nos efforts continus pour améliorer la qualité des résultats de recherche, nous lançons aujourd’hui un nouveau changement de lutte contre le spam de lien, que nous appelons la « mise à jour de spam de lien ». Cette mise à jour de l’algorithme, qui sera déployée au cours des deux prochaines semaines, est encore plus efficace pour identifier et annuler le spam de liens plus largement, dans plusieurs langues. Les sites participant au spam de liens verront des changements dans la recherche au fur et à mesure que ces liens seront réévalués par nos algorithmes.

En d’autres termes, Google va fermer les yeux sur les liens spammés. Tous les liens entrants et sortants seront examinés pour le spam, dans plusieurs langues. Tout lien que Google considère comme un spam sera simplement ignoré.

Bonnes pratiques mises à jour de Google en matière de liens

Alors, que pouvez-vous faire pour vous assurer que vos liens respectent les nouvelles directives de Google ?

Tout d’abord, examinez votre profil de backlink. Il existe une variété d’outils de référencement gratuits et payants qui vous aideront à analyser chacun de vos backlinks et à déterminer lesquels sont toxiques. Il est recommandé de désavouer les liens toxiques pour vous assurer de maintenir un profil de backlink propre et sain.

« À quoi bon prendre le temps de revoir mon profil de backlink si Google va simplement ignorer les liens spammés ? »

Bien que Google ait suggéré d’annuler ou d’ignorer les liens de spam, il est toujours possible de recevoir une pénalité Google manuelle. Vous pouvez éviter les pénalités potentielles de lien en examinant souvent votre profil de backlink et en suivant les meilleures pratiques de Google sur les liens.

Ensuite, si vous créez un lien vers d’autres sites, Google recommande de qualifier ces liens de manière appropriée. Les sites sont désormais tenus d’ajouter des balises aux liens où il y a un échange de valeur entre les deux domaines.

Voici ce que Google recommande pour chaque type de lien :

Liens d’affiliation : Google demande aux sites participant à des programmes d’affiliation de qualifier ces liens de rel=”sponsored”, que ces liens aient été créés manuellement ou dynamiquement.Liens des publications sponsorisées : Les liens qui sont des publicités ou des emplacements payants (communément appelés liens payants) doivent être marqués avec la valeur rel=”sponsored”.Liens des articles invités : Les liens des publications d’invités doivent être marqués avec la valeur rel=”nofollow”.

Le moment est venu d’éviter le spam de lien

Il est maintenant temps pour les propriétaires de sites de s’assurer qu’ils suivent les meilleures pratiques sur les liens, à la fois entrants et sortants. Se concentrer sur la production de contenu de haute qualité et l’amélioration de l’expérience utilisateur est toujours une valeur sûre, surtout par rapport à la manipulation de liens.

Si vous avez besoin d’aide pour compléter votre stratégie de référencement, contactez-nous dès aujourd’hui !