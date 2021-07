Un aperçu de l’avenir de la Formule 1 avec la voiture 2022 révélé

La Formule 1 a donné aux fans leur meilleure vision jusqu’à présent de ce à quoi ressembleront les voitures de l’année prochaine lorsque la nouvelle ère du sport commencera.

Un modèle grandeur nature d’une voiture F1 2022 a été révélé, montrant comment le nouvel ensemble de réglementations radicales façonnera l’avenir.

L’objectif, bien sûr, est de produire des courses encore plus excitantes et spectaculaires, avec des voitures capables de suivre plus facilement les autres et donc d’augmenter les opportunités de dépassement. Et ils ne devraient certainement pas être plus chers, les équipes fonctionnant désormais sous un plafond budgétaire.

La communauté F1 sait en fait depuis un certain temps à quoi s’attendre en général. Les nouvelles règles devaient initialement être introduites cette année, mais la pandémie mondiale a signifié qu’elles ont été retardées jusqu’à la saison prochaine. C’est fin 2019 que la Formule 1 a donné pour la première fois une indication de ce qui l’attendait.

L’une des phrases les plus couramment associées aux voitures 2022 est l’aérodynamique «à effet de sol», qui modifie la façon dont l’air passe au-dessus et en dessous de la voiture. Plutôt que d’être plat, le plancher de la voiture aura deux longs tunnels qui garantissent qu’une plus grande partie de la force d’appui totale de la voiture est générée à partir du soubassement et contribue à créer un sillage beaucoup plus propre.

L’aile avant et la plaque d’extrémité seront simplifiées et beaucoup moins sensibles au sillage qu’actuellement, tandis que l’aile arrière de forme normative bannit efficacement les plaques d’extrémité et les puissants tourbillons qu’elles dégagent. Les barges sont interdites.

Au total, les simulations ont révélé qu’une voiture suiveuse conserverait 86 % de son appui maximal à une distance d’une longueur de voiture, contre 55 % actuellement.

Ailleurs, les jantes sont augmentées de 13 pouces à 18 pouces, avec des pneus destinés à être moins sensibles à la température et permettant aux conducteurs de pousser plus fort – tout en conservant suffisamment de baisse de performances pour faire de la stratégie un facteur clé dans les courses. Un capteur de pression des pneus standard sera utilisé.

Les moteurs resteront en grande partie les mêmes, la prochaine révision majeure de leur réglementation étant prévue pour 2025 – bien que cela puisse encore être retardé d’un an. Mais la conception des groupes motopropulseurs sera homologuée début 2022 et gelée pour les trois prochaines saisons.

Un minimum de 10 % du carburant doit comprendre « de l’éthanol durable avancé » (E10).

Un panel d’experts donne leur avis sur le nouveau concept lors de la présentation F1 One Begins de la voiture 2022, et nous rapporterons tous les points clés de ce qu’ils disent ici même sur Planet F1.

