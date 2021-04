Un aperçu de l’avenir de la notation de crédit

Les banques et les NBFC peuvent tirer parti de la même technologie mais avec des paramètres (et des objectifs) différents pour évaluer le risque qu’un emprunteur potentiel (entreprise) peut poser.

Il va sans dire que les fonds sont de l’oxygène pour les entreprises – plus il y en a, mieux c’est. Bien que les fonds ne puissent garantir la survie, leur carence a définitivement étouffé de nombreuses startups. Bien que les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) puissent demander l’aide des banques et des NBFC, obtenir le coup de pouce financier dont elles ont besoin n’est pas si simple. Cela dépend de plusieurs facteurs, mais surtout si l’entité commerciale est un investissement viable sur lequel les banques (ou d’autres institutions financières) peuvent miser. Ceci est évalué sur la base de nombreuses données.

Les processus de souscription de crédit traditionnels tournent autour de la tarification des actifs et reposent sur des informations de base telles que le temps passé en affaires, les projections de croissance du secteur, la cote de crédit personnelle et les revenus annuels. Bien que cruciaux, les points de données ne sont pas les seuls indicateurs permettant d’acquérir une vision globale de la solvabilité de toute entreprise.

50 millions de MPME en Inde représentent 2 000 milliards USD de chiffre d’affaires chaque année. Ce sont des entités avec peu ou pas d’empreinte numérique et une formalisation minimale. En raison de la disponibilité limitée des données, le crédit est un crédit à faible taux d’intérêt inaccessible pour ces entreprises, ce qui entraîne un déficit de la dette de 1 billion USD.

De toute évidence, les méthodes traditionnelles d’évaluation de la solvabilité n’ont pas donné de bons résultats. Mais, ils ont ouvert la voie à des cadres politiques solides et à des systèmes avancés de notation du crédit. La Banque de réserve de l’Inde a publié ses instructions générales de conformité aux banques publiques et privées et aux institutions financières afin de déployer des systèmes d’alerte précoce (SAP) pendant tout le cycle de vie d’un compte de prêt. En outre, la pandémie a ajouté un autre clou au cercueil. Avec un manque de revenus et un scénario de marché imprévisible, le contrôle des données numériques et de la solvabilité s’est considérablement resserré. La tendance persistera dans un avenir prévisible.

Comment les entreprises peuvent-elles se prévaloir du crédit?

Une approche multidimensionnelle de notation du crédit peut permettre aux entreprises de gagner la confiance numérique à long terme. Cela leur ouvre les portes d’un meilleur accès au crédit formel. Ainsi, un score de confiance dynamique fonctionne de deux manières pour garantir l’intérêt des deux parties. Une solvabilité robuste permet à une entreprise de fichiers légers d’accéder au crédit formel, alors qu’elle protège les banques contre les mauvaises décisions. Il est vérifié en obtenant une vue à 360 degrés de la solvabilité des partenaires, fournisseurs et vendeurs d’un candidat dans la chaîne d’approvisionnement.

Le rôle de la technologie new-age

Les solutions TechFin sophistiquées basées sur l’IA permettent aux entreprises de déclarer eux-mêmes les paiements à temps à leurs créanciers, ce qui les aide à établir leur pointage de crédit. Un score de confiance élevé multiplie les chances d’une entité d’obtenir le prêt souhaité tout en créant une crédibilité de marque supérieure. Par conséquent, il devient nécessaire de maintenir une note de crédit saine, car elle peut faire l’objet d’une enquête pour détecter les écarts, éviter les fraudes contre les garanties et surveiller les signaux d’alerte pour les SAP. Les cotes de crédit des entreprises peuvent avoir un impact sur la valeur du financement, les conditions de remboursement, les taux d’intérêt, entre autres par rapport au soutien financier recherché par une entreprise.

Les banques et les NBFC peuvent tirer parti de la même technologie mais avec des paramètres (et des objectifs) différents pour évaluer le risque qu’un emprunteur potentiel (entreprise) peut poser.

Voici quelques éléments de la notation avancée du crédit:

La notation de crédit tout compris basée sur AI-ML utilise un mélange d’analyse d’image autonome, de données basées sur le consentement, de données publiques et de comparaison entre pairs pour souscrire et tarifer le crédit à ces entités.

L’analyse d’image

L’analyse d’image s’attarde sur les progrès des techniques de traitement d’image et du ML pour obtenir des informations sur les MPME, qui ne peuvent pas être suffisamment analysées à l’aide des méthodes traditionnelles. Ici, un algorithme fournit des informations sur les entités en évaluant les images de l’infrastructure physique de l’entité.

L’idée est de rassembler et de corréler ces informations basées sur des images avec des points de données traditionnels (financiers et non financiers). L’avènement d’une gamme de mécanismes disponibles pour capturer une image de haute qualité (caméra de smartphone), a rendu l’ensemble du processus facile. La corrélation de différentes données ensemble permet de prédire la base économique des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur manque de points de données pertinents pour prendre des décisions de crédit.

Analyse basée sur le consentement

Après avoir obtenu le consentement de l’entité emprunteuse, un prêteur peut extraire des informations précieuses et effectuer plusieurs vérifications lors de la souscription par le biais des dépôts GSTN, des relevés bancaires et des dépôts de RTI. Des solutions de pointe en matière de veille et de surveillance du crédit sont capables d’effectuer des contrôles automatisés. Ils analysent chaque document tout en vérifiant simultanément les informations à des paramètres distincts pour révéler les incohérences et les mettre en correspondance avec les informations illustrées.

Analyse des données publiques

La notation de crédit new-age peut prendre en compte des données provenant de diverses sources publiques telles que les enregistrements réglementaires, le filtrage des sanctions, les paiements statutaires, les informations commerciales, les contrôles de litige, la surveillance des médias et la notation des sentiments. Ils peuvent corréler les données de sources disparates avec l’entité de recherche de crédit en utilisant un modèle de singularité propriétaire.

Les plateformes de renseignement sur le crédit comme celles-ci peuvent avoir un impact sur la segmentation des emprunteurs, en aidant les établissements de crédit à profiler les emprunteurs en fonction de leur appétit pour le risque. Les modèles de notation de crédit reposant sur l’intelligence artificielle génèrent un score de risque composite (score de données de consentement, score de données externes et analyse d’image) pour chaque emprunteur potentiel.

Une combinaison des informations et de la notation ci-dessus peut aider les institutions financières à peser la menace que représente chaque emprunteur et à prendre la bonne décision. Avec la volatilité des marchés dans tous les secteurs et les commandes gouvernementales faisant preuve de prudence face aux NPA, une bonne cote de crédit deviendra une caractéristique inévitable pour les IF et les entreprises à l’avenir.

Par, Sandeep Anandampillai, co-fondateur et CPO, Crediwatch

