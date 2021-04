Un aperçu de “ The Falcon and the Winter Soldier ” taquine le combat que nous attendions tous – .

The Falcon and the Winter Soldier est l’émission la plus populaire en streaming sur Disney + ou tout autre service en ce moment. Cela ressemble à un long film Marvel, ce que de nombreux fans semblent vouloir. Cela ne veut pas dire que WandaVision n’est pas une émission amusante à regarder ou que Marvel ne mérite pas d’être reconnu pour avoir essayé une nouvelle approche pour raconter des histoires de super-héros, mais Falcon parvient à frapper toutes les bonnes notes tout en racontant une histoire plus familière.

Nous ne nous contentons pas d’explorer Sam Wilson (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) de manière plus approfondie que ce que nous aurions pu avoir dans un film traditionnel de Captain America ou Avengers. Nous découvrons également des antagonistes passionnants qui pourraient apparaître encore et encore dans les prochaines aventures MCU Phase 4. Zemo (Daniel Brühl) et John Walker (Wyatt Russell) sont en tête de la liste des méchants que nous voudrons voir dans les futurs films et séries télévisées. Sans oublier que nous pouvons explorer ce monde brisé du futur, où les gens essaient toujours de faire face à l’énorme tache qui a ramené tout le monde après cinq ans. C’est un côté de la Terre du MCU qui ne nous a jamais été montré jusqu’à présent, et WandaVision n’a fait qu’effleurer la surface.

Avec deux épisodes à venir, Marvel taquine maintenant la scène de combat Falcon et Winter Soldier que nous attendions tous depuis le début. Et cela n’a rien à voir avec le camée surprise de l’épisode 5 auquel on nous a dit de nous attendre. Avant d’aller plus loin, spoilers importants pour les quatre premiers épisodes ci-dessous.

L’épisode 4 a montré pourquoi Sam est le meilleur choix pour le rôle de Captain America. Steve ne s’était pas trompé à son sujet, ce que craignait Bucky plus tôt dans la série. John Walker a perdu son sang-froid et a fait l’impensable. Il laissa la rage le contrôler, ce à quoi nous nous attendions depuis cette conversation dans les vestiaires. Walker ne serait pas le premier super-héros à se laisser guider par l’émotion, même si cela signifiait blesser ceux qu’il aime. La différence est que Walker Cap n’a pas de boussole morale fonctionnelle. Là où d’autres auraient pu s’arrêter, Walker est allé jusqu’au bout, tuant un ennemi qui s’était déjà rendu. Le monde regardait et enregistrait, mais personne n’osait intervenir.

Sam et Bucky sont arrivés trop tard pour empêcher le nouveau Captain America d’assassiner de sang-froid. C’est ainsi que s’est terminé l’épisode 4, et il ne fait aucun doute que nous avons atteint un point de basculement. Sam et Bucky affronteront sûrement Walker à la première chance qu’ils auront, et ils voudront probablement récupérer le bouclier. C’est ce que tous les fans spéculeraient après l’épisode 4, en particulier compte tenu de ces bandes-annonces de Falcon montrant Sam et Bucky s’entraînant avec le bouclier.

Lundi, Marvel a publié un aperçu vidéo de 84 secondes qui récapitule tout ce qui s’est passé jusqu’à présent dans la série. La meilleure partie vient juste à la fin du clip, où Walker, toujours vêtu de l’uniforme de Captain America, est assis seul dans un entrepôt lorsque Sam et Bucky apparaissent. Ils portent exactement les mêmes tenues que dans les scènes finales de l’épisode 4, donc ce combat semble se produire au début de l’épisode 5.

«Nous ne voulons pas que quiconque soit blessé», dit Sam.

«Vous ne voulez pas faire ça», prévient Walker, mais Bucky n’est pas d’accord.

«Ouais, nous le faisons», dit-il, avant que la caméra ne coupe.

Walker n’abandonnera pas le bouclier de son plein gré, surtout maintenant qu’il a les mêmes pouvoirs que Steve. Nous allons probablement avoir un combat aussi épique que la finale de Captain America: Civil War. À l’époque, Tony Stark (Robert Downey Jr.) se battait contre Steve Rogers (Chris Evans) et Bucky. Leur amitié a empêché une issue fatale. Cette fois-ci, il y a une nette déconnexion entre les deux côtés. Sam et Bucky ne sont pas exactement les meilleurs amis, mais ils sont contre Walker depuis le jour où il a pris le poste. Et l’animosité de Walker à leur égard n’a pas été un secret. Cela ne veut pas dire que l’un des trois personnages mourra, mais que Marvel ne va pas répéter ce combat emblématique.

Cette bataille décisive n’est peut-être même pas la meilleure partie de l’épisode 5 – si elle se déroule dans l’épisode 5, c’est. On nous a déjà dit de nous attendre à un développement émotionnel important dans cet épisode de Falcon and the Winter Soldier, ainsi qu’à un mystérieux camée censé être un super-héros Marvel que nous n’avons jamais vu dans le MCU.

L’épisode 5 débute sur Disney + vendredi. L’aperçu que Marvel vient de publier suit ci-dessous:

