Un aperçu de Worthpad, la passerelle vers l’investissement dans les actifs numériques

« Avertissement : La Capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article »

Worthpad représente une plate-forme décentralisée innovante qui rend l’investissement dans les projets DeFi et crypto facile et accessible à la communauté. L’écosystème repose sur six composantes adaptées à différents objectifs. En tant que tel, chaque rôle de Worthpad est axé sur la fourniture de diverses solutions à DeFi et à l’ensemble de l’espace cryptographique.

Les éléments constitutifs comprennent Worth DVC Fund, Worth DEX, Worth Insurance Treasury, Worth Smart Contract Foundry, $ WORTH Token et Worth IDO Launchpad.

Aujourd’hui, le marché de la crypto-monnaie abrite un large éventail de protocoles d’investissement dans les actifs numériques. Cependant, plusieurs défis finissent par toucher à la fois les investisseurs et les porteurs de projets. Worthpad espère limiter ces barrières en présentant un produit d’investissement à la communauté.

Dans le même temps, le projet prévoit de stimuler la croissance de nouveaux projets de cryptographie. C’est ce que les utilisateurs peuvent attendre de Worthpad.

Certaines des fonctionnalités trouvées sur Worthpad incluent :

Selon la plateforme, les entrepreneurs en crypto n’ont généralement pas accès au capital d’investissement. Worthpad est destiné à fournir un moyen pratique de mener des activités de collecte de fonds pour des projets d’actifs numériques.

Les projets de cryptographie nouveaux et existants peuvent recevoir le support dont ils ont besoin pour se développer via le Worth IDO Launchpad. Essentiellement, la rampe de lancement aide les plateformes à générer des fonds communs de placement. Incubation propose également aux fondateurs de projets des services de marketing et de conseil, qui pourraient être utiles pour constituer une base d’utilisateurs.

Cela nécessite une reformulation. Sur la rampe de lancement Worthpad IDO, les nouveaux porteurs de projet peuvent accéder à divers produits, tels que Worth Incubator.

Par conséquent, Worth Incubator propose des services de marketing / relations publiques, d’audit et de conseil d’experts. L’incubateur propose également des projets d’investissement en capital qui aident à constituer une base d’utilisateurs adéquate.

L’accélérateur de valeur est un autre produit trouvé sur la rampe de lancement IDO de Worthpad.

Dans le cadre de l’accélérateur, les startups avec un MVP actif reçoivent diverses ressources et mentors qui contribueront à la croissance globale des projets. Worth Self Launcher est le troisième et dernier produit qui permet aux startups de lever des capitaux d’investissement auprès de la communauté. Cependant, les développeurs de projets doivent suivre les directives de Worthpad s’ils souhaitent générer des fonds via la communauté.

Une condition exige que les projets utilisent la fonderie Worth Smart Contracts de l’écosystème pour développer et appliquer des contrats intelligents.

Les conditions restantes conseillent aux projets de contribuer à la trésorerie de Worth Insurance et de participer à un financement par étapes.

Ici, les projets ont la possibilité d’utiliser et d’appliquer des contrats intelligents Worthpad. Worth Smart Contracts aide les fondateurs non techniques à mettre en œuvre des contrats intelligents sans aucune connaissance technique. De plus, les propriétaires de projet peuvent concevoir leur lancement de jeton à l’aide d’une interface glisser-déposer.

Dans la plupart des cas, les utilisateurs malhonnêtes peuvent essayer de manipuler des contrats intelligents, d’autant plus qu’il s’agit de code source ouvert. En ce sens, Worthpad fournit aux développeurs un code de contrat intelligent audité et sécurisé.

Les projets de cryptographie basés sur la fonderie de contrats intelligents de Worthpad sont à l’abri des incidents d’escroquerie et du tirage de tapis. De plus, la fonderie aide à protéger les LP de diverses manipulations, telles que les exploits de prix Oracle et les attaques de prêt flash. Parmi les blockchains avec lesquelles la fonderie peut fonctionner figurent Ethereum, Binance Smart Chain et Polkadot.

Une fonction d’échange inter-chaînes pourrait également être incluse à l’avenir. Le partage entre chaînes contribuera à améliorer les interactions de la blockchain en rendant l’ensemble de l’écosystème interopérable.

Worth DVC Fund fonctionne comme un moteur d’investissement pour les investisseurs de Worthpad. En termes simples, les utilisateurs qui misent leurs jetons WORTH ont une chance de gagner avec leurs avoirs. Par conséquent, il présente aux investisseurs un mécanisme de profit similaire à celui utilisé dans le capital-risque traditionnel.

Le Fonds DVC s’emploie à soutenir des projets qui présentent un immense potentiel de croissance. De plus, les protocoles de cryptage qui peuvent générer un retour sur investissement significatif au fil du temps sont également éligibles pour l’investissement du fonds DVC. Le fonds DVC facture une taxe sur les transactions de 10 % sur toute transaction effectuée avec des jetons WORTH.

Le contrat intelligent du Fonds DVC peut mettre en commun les fonds en cours pour conduire chaque projet incubé via le mécanisme fiscal. Après avoir mis en commun les fonds du contrat, la rampe de lancement investira dans d’autres rampes de lancement qui s’associent à la rampe de lancement Worthpad.

Il existe un processus de vote qui peut impliquer la communauté dans le choix des meilleurs projets innovants. Une fois sélectionnée, la plate-forme obtiendra le soutien financier du VC Fund via l’IDO Launchpad.

Dans certains cas, Worthpad peut ne pas utiliser tous les fonds disponibles dans le moteur de fonds DVC. Par conséquent, les finances restantes serviront aux utilisateurs WORTH qui parient sur leurs propriétés.

Un échange décentralisé (DEX) fonctionne comme une plate-forme où les utilisateurs peuvent échanger leurs jetons numériques. Worth DEX fournit des services similaires aux commerçants tout en s’exécutant sur les blockchains BSC et Ethereum.

Les nouveaux utilisateurs peuvent facilement naviguer dans DEX car il implémente une interface conviviale. En dehors de cela, Worth Dex utilise un niveau de liquidité similaire à celui offert par les bourses centralisées. Il fonctionne également comme un agrégateur qui surveille les meilleures offres de trading sur plusieurs sources de liquidité.

Dans l’ensemble, la bourse a l’intention de créer une expérience de trading peer-to-peer avec des processus de transaction rapides et une liquidité accrue. Les autres fonctionnalités disponibles dans DEX incluent la sécurité contre l’exécution initiale et les interruptions de bots lors d’un lancement IDO.

Certes, certains projets de crypto ont tendance à tomber après leur lancement. Le Trésor d’assurance de Worth garantit que les investissements des utilisateurs restent intacts si un projet particulier échoue.

En ce sens, Worthpad exige que chaque projet lancé avec la plate-forme contribue à la trésorerie. Le montant de la contribution peut varier en fonction des fonds levés par un projet crypto.

De plus, le montant reste bloqué dans la trésorerie de Worth Insurance jusqu’à ce que l’équipe de projet termine l’étape décrite. Une fois que la startup répond à toutes les exigences, la trésorerie de l’assurance débloque et libère des fonds pour l’équipe de projet.

En prime, la trésorerie des assurances prévoit de s’associer à des fermes de performance, à DEX et à des fournisseurs de portefeuilles populaires. Le partenariat avec ces plateformes permet à Worthpad de concevoir une stratégie d’assurance DeFi qui convient à ses investisseurs.

En bref, Worth Insurance Treasury étend ses services de gestion des risques aux utilisateurs qui investissent dans un projet qui a échoué.

Comme toute autre plate-forme, Worthpad contient son actif natif connu sous le nom de $ WORTH. Le jeton natif est chargé d’alimenter toutes les transactions dans l’écosystème Worthpad.

WORTH a une offre totale de 100 milliards de jetons, avec un objectif de 8 000 000 $. Worthpad utilise un mécanisme fiscal unique qui garantit que la valeur de WORTH reste plus élevée.

Dans chaque transaction, le projet prélève une taxe de 5%, 2,5% vont au fonds DVC, tandis que les 2,5% restants vont au fonds de liquidité commun. La taxation est nécessaire car elle protège contre les scénarios de pompage et de vidage qui peuvent affecter les jetons WORTH.

Selon la feuille de route, Worthpad a plusieurs développements qui peuvent durer jusqu’en 2023. D’ici 2022, la plate-forme prévoit d’accélérer et d’incuber environ 40 projets d’actifs numériques.

Worth Smart Contract Foundry pour BSC, Ethereum et Polkadot pourrait également voir le jour en 2022.

Les rampes de lancement Worth IDO pour Ethereum et Polkadot pourraient apparaître en 2022, et se lancer dans différentes versions au fil du temps jusqu’en 2023. Enfin, le Worthpad Insurance Treasury Fund pourrait être déployé au premier trimestre 2021, tandis que la deuxième version sera publiée dans le premier trimestre 2023.

Améliorer la sécurité des investissements pour les utilisateurs est l’une des missions principales de Worthpad. Les nouveaux utilisateurs peuvent facilement sélectionner des projets de valeur qui répondent à leurs besoins d’investissement via la plate-forme.

En conséquence, les projets peuvent créer une grande communauté d’investisseurs dans les actifs numériques. Des innovations comme Worthpad facilitent l’exposition des actifs cryptographiques et augmentent l’acceptation mondiale des monnaies numériques.

Pour plus d’informations et de mises à jour, visitez Worthpad à l’adresse :

Twitter : https://twitter.com/worthpad

Télégramme : http://t.me/worthpad

Moyen : https://worthpad.medium.com/