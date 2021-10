Un aperçu des coulisses d’une nouvelle ère passionnante pour Newcastle United a offert un véritable espoir alors qu’un nouveau chapitre commence par la déception contre Tottenham

Une foule à guichets fermés a afflué à St James ‘Park dimanche après-midi pour une occasion qui allait bien au-delà du football.

Newcastle United est peut-être tombé sur une défaite 3-2 contre Tottenham Hotspur, mais la réalité est que quelle que soit la douleur qui a accompagné la défaite, ce fut une journée de célébration autour de Tyneside.

Cela a si bien commencé pour les nouveaux propriétaires, mais une vérification de la réalité a rapidement suivi

Les fans étaient d’humeur jubilatoire avant le coup d’envoi et ils se sont habillés pour l’occasion

Même le duo de télévision Ant et Dec étaient présents pour le premier match de la nouvelle ère sur Tyneside

La pause internationale est considérée par beaucoup comme un inconvénient, mais pour les Magpies, cela a été transformateur avec leur acquisition de 305 millions de livres sterling qui a été finalisée pour voir PIF, Amanda Staveley et les frères Reuben prendre place à la première table.

La lutte de Newcastle au cours des dernières années doit être mise en perspective lorsque vous regardez ceux en bas de la pyramide du football, mais il ne fait aucun doute que les supporters ont eu du mal sous Mike Ashley en raison du sous-investissement, du manque d’ambition et du manque de communication. conditionnés à croire qu’éviter la relégation était une grande réussite.

L’affrontement avec Tottenham marquait le début d’une nouvelle ère passionnante pour le club et ses fans.

Des questions continuent d’être posées sur le bilan des droits de l’homme de l’Arabie saoudite par rapport au rachat du club de Premier League, ce qui devrait certainement être encouragé sur le plan humain.

Un groupe de fans a exprimé ses inquiétudes en dehors du sol avec une protestation contre le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi et bien qu’il soit essentiel que ce sujet ne soit pas balayé sous le tapis, c’était une journée au cours de laquelle les fans pouvaient célébrer le retour de leur club.

Une affiche avec Khashoggi et Mohammed bin Salman a été vue à l’extérieur de St James ‘Park

Au niveau du football, il est difficile d’en vouloir aux supporters qui veulent simplement voir leur équipe jouer avec fierté et rivaliser avec ambition.

Quelques heures après la prise de contrôle, les billets pour le choc de Tottenham étaient épuisés et il était donc clair que ce serait un après-midi mémorable sur et en dehors du terrain.

Une surprise importante dans l’accumulation a été la nouvelle que Steve Bruce serait dans l’abri.

Newcastle pourrait bientôt chercher un nouveau manager, Steve Bruce étant sur le point de perdre son emploi

Le patron de Newcastle a été fortement pressenti pour être limogé avant le choc des Spurs, mais a révélé lors de sa conférence de presse vendredi après-midi qu’aucune discussion n’avait eu lieu sur son avenir, déclarant: « Il n’y a eu aucune discussion sur moi.

«Il y a certaines discussions qui doivent être privées, mais tout concernait l’équipe, les blessures, comment allons-nous pour le week-end, bla, bla, bla. C’était très informel.

« Je dois dire que c’était de très bonnes personnes et c’était bon de les voir. C’est bon de les voir autour du terrain d’entraînement.

« N’oublions pas ici, c’est une grande chose qui s’est produite pour le club et la ville et si cela fait avancer ce grand club, alors tant mieux. »

C’était le 1000e match de Bruce en tant que manager, mais l’entraîneur expérimenté a insisté sur le fait que l’après-midi n’était pas pour lui alors qu’il parlait de « l’atmosphère ridicule » qui l’attendait, lui et son équipe, en cette occasion historique.

Il n’avait pas tort.

Les fans de Newcastle profitaient certainement de leur nouveau statut de club le plus riche du monde

Les fans se rassemblaient autour de St James’s Park plus de quatre heures avant le coup d’envoi alors qu’ils cherchaient à savourer la moindre goutte du sentiment positif dans la ville.

Lorsque les portes se sont ouvertes environ 90 minutes avant le coup d’envoi, il n’a pas fallu longtemps aux fans pour filtrer et indiquer clairement à quel point ils étaient ravis d’être de retour à St James ‘Park sous un nouveau régime.

En plus de fournir aux fans des drapeaux qui ont été agités par tout le monde à la fin de Gallowgate, les supporters ont déployé une banderole qui disait: « Parce que c’est une ville puissante construite sur un sol solide et tout ce qu’ils ont essayé si fort de tuer, nous allons reconstruire ‘ – une référence claire au règne malheureux de Mike Ashley en tant que propriétaire du club.

St James ‘Park était un who’s who des légendes de Newcastle avec Shay Given, David Ginola et même And et Dec assistant au match, mais c’était les nouveaux propriétaires du club que les fans voulaient désespérément avoir un aperçu.

Amanda Staveley, Jamie Reuben et Yassir Al-Rumayyan de PIF ont tous été présentés à la foule avant le coup d’envoi à un bruit déchirant de supporters qui ont scandé leurs noms et ont sorti leur téléphone pour prendre une photo des propriétaires les plus riches du monde sport.

Alors qu’Al-Rumayyan souriait et appréciait la réception, Staveley a frappé l’air alors qu’elle lapait l’adoration des fans passionnés de Newcastle – qui peut lui en vouloir ?

Amanda Staveley s’amusait vraiment alors que Newcastle United prenait rapidement les devants

Comme si l’atmosphère d’avant-match ne suffisait pas, un but en moins de deux minutes de Callum Wilson a presque fait voler le toit de St James alors que les supporters se délectaient de ce qu’ils espéraient être un objectif pour couronner le début d’une nouvelle ère.

Mais alors que l’avenir à long terme semble incroyablement prometteur, le reste du match a montré à quel point il est important de marcher avant de courir.

Malgré une ouverture fougueuse, Newcastle s’est essoufflé et s’est retrouvé sur le pied arrière pendant la majeure partie du match alors que la qualité de l’équipe de Nuno Espirito Santo brillait.

Les fans rêvent de titres de champion et de victoires en coupe, mais sur la base de cette performance contre une équipe de Tottenham hors du commun, il semble qu’il y ait un long chemin à parcourir avant que cela devienne une réalité.

Commencer vite et finir lentement est devenu une sorte de marque de fabrique sous Steve Bruce et les fans font part de leurs sentiments au manager.

Steve Bruce est toujours le manager de Newcastle – pour l’instant

Tout en étant emportés par l’atmosphère de bien-être de l’occasion, les supporters ont commencé à scander « nous voulons que Brucey sorte » alors que le match avançait à la 71e minute et il est devenu évident que toute chance de sauver une victoire s’amenuise.

Cela n’a fait qu’empirer lorsque Jonjo Shelvey a été expulsé et que ces chants des petits coins du stade se sont transformés en une demande généralisée des quatre coins de St James ‘, conduisant Bruce à insister sur le besoin de « clarté » sur la situation après le match.

Alors que l’avenir de Newcastle United semble incroyablement brillant après l’accord de prise de contrôle de 305 millions de livres sterling, il est clair que l’avenir de Bruce et la période précédant la fenêtre de transfert de janvier doivent être une priorité car, selon les preuves actuelles, le club est en aller simple. à une bataille de relégation de fin de saison.