Un aperçu des mises à jour des algorithmes de Google en 2021 [Infographic]

Connaissez-vous toutes les dernières mises à jour de la recherche Google, qui pourraient avoir un impact sur vos performances de référencement ?

Google cherche toujours à faire évoluer ses algorithmes pour améliorer son expérience utilisateur et fournir des résultats plus pertinents. Et dans ce cadre, ces changements peuvent parfois modifier le classement de vos pages pour certains mots clés et termes.

Si vous avez noté une baisse de votre trafic de référence de recherche, l’un de ces changements pourrait être le coupable – mais comment savoir quels changements sont entrés en vigueur et quand, afin de les corréler avec les pics et les creux de votre trafic de recherche ?

Cet aperçu visuel de l’équipe d’OnCrawl vous aidera. Le graphique décrit toutes les principales mises à jour des algorithmes de recherche de Google au cours de l’année écoulée, que vous pouvez ensuite faire correspondre à vos résultats.

Bien sûr, la pandémie et les impacts connexes ont eu un impact si important sur les comportements de consommation qu’il est difficile d’identifier une cause spécifique pour la plupart des changements ces derniers temps. Mais peut-être, grâce à un contre-interrogatoire, vous pouvez obtenir un meilleur indicateur des impacts potentiels – tout en vous assurant de rester au courant des changements d’algorithme de Google en suivant le blog Google Search Central.