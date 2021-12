Un aperçu des objectifs de transfert pour chaque club de Premier League

Noël approche à grands pas, ce qui signifie une chose pour les fans de football : le mercato de janvier sera bientôt avec nous.

Malgré l’excitation qui règne généralement vers les fenêtres de transfert, janvier est généralement un mois notoirement difficile pour le recrutement.

Cependant, il y a eu quelques gros transferts effectués en janvier ces dernières années. Ceux-ci incluent le transfert de 75 millions de livres sterling de Virgil Van Dijk à Liverpool depuis Southampton et Bruno Fernandes rejoignant Manchester United depuis le Sporting.

Étant donné qu’il est serré au sommet, que des places en Europe sont à gagner et que la bataille pour éviter la relégation s’intensifie, faire des affaires de transfert clés en janvier pourrait faire la différence entre gagner ou perdre le titre ou rester ou être relégué du Premier ministre. Ligue.

Voici un aperçu de la position que chaque club de Premier League devrait renforcer le mois prochain.

Fenêtre de transfert de janvier : ce dont chaque équipe de Premier League a besoin

Manchester City – Attaquant

Les leaders actuels de la ligue ont pris une forme impérieuse en remportant tardivement leurs cinq derniers matchs de Premier League.

Ils sont actuellement les deuxièmes meilleurs buteurs de la Premier League avec 44 buts, il peut donc être étrange de dire qu’ils ont besoin d’un attaquant en janvier.

Cependant, ils se sont battus sans avant-centre lors de la défaite contre Tottenham lors de la première journée de la saison et de la défaite à domicile contre Crystal Palace.

Obtenir un attaquant en janvier semble peu probable, mais s’ils le pouvaient, cela ferait d’eux des favoris pour conserver leur titre et même éventuellement remporter la Ligue des champions.

Liverpool – Ailier

Liverpool a retrouvé son meilleur niveau cette saison après une défense de titre décevante la saison dernière. Ils n’ont perdu qu’une seule fois cette saison et sont les meilleurs buteurs de la ligue.

Cependant, si la Coupe d’Afrique des Nations se déroule, ils seront privés de Saido Mane et Mo Salah pour certains matchs clés en janvier.

Pour cette raison, ils pourraient faire appel à un autre ailier pour couvrir les deux joueurs.

Chelsea – Défenseur central

Chelsea de Thomas Tuchel a commencé la saison en force et ressemblait à des favoris pour le titre de Premier League, mais ils ont ralenti ces dernières semaines et ont permis à Manchester City et Liverpool de creuser un écart.

Ils ont peut-être le deuxième meilleur bilan défensif de la Premier League, mais avec Antonio Rudiger semblant peu susceptible de signer un nouveau contrat, Chelsea pourrait faire appel à un autre défenseur central pour renforcer sa défense.

Arsenal – Attaquant

Après un début de saison lamentable, Arsenal se retrouve peut-être étonnamment dans le top quatre après 18 matchs de Premier League. Mikel Arteta cherchera à aller de l’avant et à se battre pour la place de la Ligue des champions.

Compte tenu de la forme de Pierre-Emerick Aubameyang et du fait qu’il a été déchu de son poste de capitaine et que la dispute entre lui et Arteta gronde, faire venir un autre attaquant pourrait bien être le numéro un sur la liste des priorités d’Arteta en janvier.

West Ham United – Défenseur central

Quel travail David Moyes a fait depuis son retour à West Ham. Ils ont battu Chelsea et Liverpool cette saison et ne sont qu’à quatre points des quatre premiers avec un match en moins.

David Moyes cherchera son équipe pour démarrer et peut-être se faufiler dans les quatre premiers. Pour ce faire, ils pourraient le faire avec un autre défenseur central en janvier, surtout compte tenu des récentes blessures d’Angelo Ogbonna et de Kurt Zouma.

Manchester United – Milieu central

La première moitié de saison a été tumultueuse pour Manchester United. Leur mauvaise forme et leurs mauvais résultats ont conduit au limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le nouveau patron par intérim Ralf Rangnick aime jouer un style de jeu rapide et l’ajout d’un milieu de terrain central box-to-box l’aidera à mettre en œuvre ce style de jeu.

Fred a bien joué ces dernières semaines, mais il ne fait aucun doute que c’est un domaine que United doit renforcer s’il veut relever un nouveau défi.

Tottenham Hotspur – Défenseur central

Tottenham devrait être l’une des équipes les plus occupées en janvier. Antonio Conte sera impatient de se renforcer alors qu’il cherche à ramener les Spurs dans le top quatre.

L’un des postes prioritaires doit être celui de défenseur central.

Ils ont eu du mal à remplacer Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, qui ont tous deux été essentiels pour que Tottenham finisse régulièrement dans les quatre premiers sous Mauricio Pochettino.

Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels Conte cherchera à s’améliorer, mais le défenseur central devrait être en tête de liste.

Loups – Attaquant

Incroyablement, les Wolves se retrouvent actuellement à la huitième place alors qu’ils sont les deuxièmes buteurs les plus bas de la Premier League. Défensivement, ils ont été solides mais ont eu du mal à marquer des buts.

S’ils pouvaient ajouter un autre attaquant en janvier, cela pourrait aider les Wolves à se battre pour les places européennes et soulager Raul Jimenez.

Leicester City – Défenseur central

Leicester City a la pire défense du top 10 de la Premier League jusqu’à présent cette saison. Perdre Wesley Fofana en raison d’une blessure à la veille de la saison a été un coup dur.

L’arrière central Caglar Soyuncu a été médiocre jusqu’à présent cette saison.

De plus, Leicester a un gros problème à concéder des buts sur coups de pied arrêtés. Ils pourraient faire avec l’ajout d’un défenseur central imposant et commandant pour renforcer leur ligne de fond.

Aston Villa – Milieu central

Aston Villa est un autre club qui devrait être occupé en janvier. Ils ont connu une renaissance sous la direction de Steven Gerrard remportant quatre de leurs six matchs avec l’ancien milieu de terrain de Liverpool en charge.

Gerrard cherchera des renforts en janvier alors qu’ils cherchent à consolider leur place dans le top 10 et à se battre pour une place européenne. L’ajout d’un milieu de terrain central capable de diriger et de contrôler les matchs contribuerait grandement à y parvenir.

Crystal Palace – Arrière gauche

Crystal Palace a probablement dépassé les attentes jusqu’à présent cette saison. Actuellement, 11e, les fans de Palace espèrent pouvoir continuer et terminer dans la première moitié.

L’arrière gauche est l’un des domaines qu’ils doivent renforcer en janvier. Si Tyrick Mitchell se blessait, ils devraient combler cette lacune avec un arrière gauche non reconnu, ce qui ne serait pas idéal.

Brentford – Arrière droit

La grande réussite jusqu’à présent cette saison, Brentford a impressionné lors de ses débuts en Premier League. Actuellement, assis à une solide 12e place, ils chercheront à se renforcer en janvier pour démarrer et peut-être pousser pour un remarquable top 10. Un domaine qu’ils chercheront à renforcer est celui de l’arrière droit.

Ils semblent être sur le point de signer le Brésilien Vanderson et cela ne semble pas être la fin de leurs dépenses de transfert de janvier. Cela pourrait être une fenêtre occupée pour les abeilles.

Brighton – Attaquant

Le plus gros problème de Brighton cette saison a été de marquer des buts. Ils n’ont marqué que 14 buts en 16 matchs de Premier League. L’équipe de Graham Potter joue un excellent football et crée des occasions, mais n’a pas été en mesure de convertir ces occasions en buts.

S’ils pouvaient obtenir un attaquant prolifique dans la fenêtre de transfert de janvier, alors c’est une équipe qui pourrait facilement terminer dans le top dix de la Premier League.

Everton – Ailier

Le patron d’Everton, Rafael Benitez, a ajouté les ailiers Demarai Gray et Andros Townsend cet été. Les deux ont ajouté du rythme et de la franchise au jeu d’Everton, mais les deux ont eu leurs problèmes de blessures cette saison et les Toffees pourraient faire avec l’ajout d’un autre ailier en janvier pour augmenter leur force en profondeur.

Qu’Everton ait les finances pour le faire est une autre chose.

Southampton – Attaquant

Il est juste de dire que Southampton n’a pas réussi à remplacer Danny Ings qui est parti cet été pour Aston Villa. Leur meilleur buteur de Premier League Armando Borja n’a marqué que quatre buts cette saison.

Adam Armstrong, qui a été signé pour être son remplaçant, n’a pas vraiment touché le sol en courant à St Mary’s; il n’a marqué que deux fois malgré 40 tirs cette campagne.

Ils pourraient faire avec un autre attaquant en janvier pour les aider à se hisser au classement.

Leeds United – Milieu offensif

C’est une grande fenêtre de transfert pour Leeds United et Marcelo Bielsa. Après avoir terminé dans la première moitié la saison dernière, de nombreux experts et fans de Leeds se seraient attendus à continuer cette saison.

Cependant, cela n’a pas été le cas et ils n’ont remporté que trois matchs de Premier League jusqu’à présent cette saison.

Dans la fenêtre de transfert de janvier, ils devraient donner la priorité à un milieu de terrain offensif pour donner à leur attaque plus de polyvalence au lieu de s’appuyer sur le rythme de Raphinha et Dan James.

Watford – Défenseur central

Watford a actuellement la quatrième pire défense de la Premier League cette saison. De plus, ils n’ont pas non plus réussi à garder une feuille blanche pour cette campagne.

Claudio Ranieri cherchera à renforcer la ligne de fond de Watford et obtenir un autre défenseur central pourrait grandement aider Watford à éviter la relégation.

Ils doivent simplement commencer à garder des draps propres s’ils veulent avoir une chance de rester debout.

Burnley – Attaquant

La position de ligue de Burnley sur le papier semble trompeuse. Ils sont peut-être troisièmes avec une seule victoire cette saison, mais ils ont fait match nul plus de la moitié de leurs matchs de Premier League cette saison.

Leur plus gros problème est de marquer des buts et de transformer les matchs nuls en victoires. Ils n’ont marqué que 14 buts en 15 matches de championnat.

S’ils peuvent obtenir un attaquant dans la fenêtre de janvier, cela pourrait aider à propulser l’équipe de Sean Dyche dans le classement.

Newcastle United – Défenseur central

Les fans de Newcastle espèrent une grande frénésie de dépenses en janvier étant donné la richesse de leurs nouveaux propriétaires.

L’équipe a besoin d’une grande refonte, mais cela n’arrivera pas dans la fenêtre de transfert de janvier où il est très difficile de conclure des accords. Compte tenu de leur situation actuelle et du fait que les clubs savent qu’ils peuvent payer le gros lot, cela rend la tâche encore plus difficile.

Néanmoins, la seule position qu’ils doivent renforcer est celle de défenseur central. Les Magpies ont la pire défense de la Premier League et doivent colmater cette défense qui fuit s’ils veulent rester en place.

Norwich City – Attaquant

Actuellement en bas de la Premier League, il y a un argument selon lequel il y a plus d’un domaine que Norwich doit renforcer pour éviter la relégation.

Cependant, le domaine numéro un doit être d’obtenir un autre attaquant. Les Canaries ont marqué huit maigres buts en 17 matchs de Premier League.

Ils dépendent trop de Teemu Pukki qui a cinq buts cette saison et a également besoin de quelqu’un pour contribuer. Josh Sargent a été décevant jusqu’à présent et Norwich a besoin de plus de buts s’il veut rester en place.

