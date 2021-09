Un aperçu des technologies de demain

in

Un épisode « futuriste » de notre podcast, Ahead of the Curve … la technologie qui vous facilitera la vie au coin de la rue … ce qui est nécessaire pour être un investisseur en hypercroissance réussi

Êtes-vous prêt à piloter des taxis robots ?

Fini les embouteillages sur le chemin de l’aéroport. Vous y êtes en 10 minutes… pour environ le prix d’un Uber.

Êtes-vous prêt pour des maisons intelligentes (et des appartements) qui savent exactement ce que vous voulez, quand vous le voulez et qui l’ont préparé pour vous ?

Des fenêtres à gradation automatique à votre café du matin, en passant par l’aspirateur, la vadrouille et même la tonte de la pelouse, tout sera fait pour vous, tout comme vous le programmez.

Enfin, êtes-vous prêt pour des visites chez le médecin « à distance » au cours desquelles vous téléchargerez vos signes vitaux dans le confort de votre foyer ?

Votre médecin examinera instantanément vos relevés de santé en temps réel et vous proposera un traitement sans même que vous vous leviez de votre canapé.

Si vous n’êtes pas prêt, ceci est votre alerte car tout cela arrive.

*** Le meilleur de tous, c’est seulement dans environ trois ans, pas des décennies

Récemment, notre spécialiste de l’hypercroissance et l’éditeur de Investisseur innovant, Luke Lango, a rencontré le PDG d’InvestorPlace, Brian Hunt, pour un épisode spécial du podcast, En avance sur la courbe.

Pour ceux qui ne connaissent pas, En avance sur la courbe se concentre sur « la prévision financière, l’accès direct à des experts et des idées d’investissement exploitables qui peuvent vous aider à atteindre la liberté financière ».

Dans cet épisode particulier, Brian et Luke plongent dans les avancées technologiques qui ne sont que dans quelques années.

Comme Brian le dit dans l’interview :

J’aime voir à quoi pourrait ressembler le monde dans 50 ans, mais c’est trop loin pour m’être utile en tant qu’investisseur. C’est trop théorique. Vous savez, comme la téléportation. Super, mais je ne peux pas investir là-dedans. Amusant à regarder, pas amusant à investir. Donc, personnellement, j’aime trois ans, car c’est suffisamment loin pour que nous puissions nous positionner en tant qu’investisseurs et donner le temps aux innovations de changer le monde, et espérons-le très bien avec nos investissements.

Dans le Digest d’aujourd’hui, présentons les faits saillants du podcast. Ce qui s’en vient n’est pas seulement excitant, c’est potentiellement un changement de vie, capable de générer une richesse énorme pour vous et votre famille.

Pour ceux d’entre vous qui disposent de quelques minutes supplémentaires, cliquez ici pour découvrir l’intégralité de l’épisode. C’est une écoute amusante et instructive. Et comme son nom l’indique, il vous donnera une longueur d’avance pour savoir ce qui vous attend, à la fois sur les marchés de la technologie et des investissements.

Allons-y.

***Les technologies étonnantes qui sont au coin de la rue

Reprenons avec Brian et Luke commençons à discuter des robots-taxis volants.

Brian : Et les voitures volantes ? Où en sommes-nous avec cette technologie ? Où voyez-vous le futur proche avec cette technologie ?

Luc : La grande percée technologique là-bas est l’avion eVTOL. Cela signifie des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux. Ce sont essentiellement des hélicoptères silencieux, électriques, rapides, bon marché et compacts.

Aujourd’hui, un hélicoptère n’est pas un très bon moyen de transport pour les masses car il est exceptionnellement bruyant. C’est cher d’en posséder un, ou même d’en faire du stop.

Ils sont chers à fabriquer. Ils ne sont pas très économes en carburant. Donc, ils ne sont tout simplement pas un bon moyen de transport, sauf pour les personnes exceptionnellement riches. Mais ces avions eVTOL sont une percée.

Il existe une itération des eVTOL qui sont un bon mode de transport pour les masses. Il existe actuellement des dizaines de startups qui fabriquent ces avions eVTOL. Certaines de ces startups ont des prototypes fonctionnels.

(Vous trouverez ci-dessous une image du fondateur de Joby avec son eVTOL.)

Source : CNBC.com

Luc : Joby Aviation envisage donc de construire un tas de ports Verta dans diverses grandes villes des États-Unis qui transporteront des personnes depuis ces ports Verta, qui seront situés soit près de votre domicile, soit à proximité des bureaux, et vous transporteront directement à l’aéroport.

Alors, évitez le trajet Uber, évitez le trafic, évitez tous ces maux de tête et sautez dans cet hélicoptère électrique privé qui vous fera zoomer jusqu’à l’aéroport en cinq minutes ou moins, et ce au même prix qu’un trajet Uber.

2024 est la date de lancement prévue de ces services…

Les VC versent des milliards de dollars dans cet espace. Même sur les marchés publics, vous avez vu Joby Aviation entrer en bourse, c’est un succès…

Le fait que les dollars d’investissement affluent déjà signifie que vous n’êtes pas trop tôt. En fait, le temps presse ici, et vous voulez vous lancer tôt dans cette tendance, car les investisseurs envisagent déjà l’avenir des voitures volantes comme quelque chose qui va libérer une énorme valeur économique pour la société.

***Passons à la partie du podcast dans laquelle Brian et Luke abordent l’intersection de la technologie et des soins médicaux

Brian : J’ai ce rêve qu’un jour j’aurai un appareil de surveillance de la santé implantable qui surveillera toutes les choses importantes qui se passent. Cet appareil communiquera avec un médecin IA pour analyser ce qui se passe, puis recommander des choses que je fais. Vous devriez manger plus de ceci, manger moins de cela, vous entraîner plus, vous entraîner moins, tout ça…

A quelle distance sommes-nous de ce genre de choses ? Et quelles sont les implications pour le secteur de la santé et les investissements dans la santé ?

Luc : Oui, la santé est donc une industrie qui est radicalement révolutionnée par la technologie. Nous pensons que l’avenir à long terme est essentiellement un médecin dans chaque foyer, où ce médecin est un médecin alimenté par l’IA.

La réalité est que 95 % des visites à l’hôpital sont des situations non urgentes. Pour ces 95 % d’interactions, elles peuvent et seront, dans un avenir très proche, automatisées par la virtualisation et les technologies alimentées par l’IA.

Les choses qui nous passionnent vraiment ici sont, tout d’abord, du côté matériel – il y a une révolution entraînée par les semi-conducteurs. Allez dans un cabinet de médecin ou dans une chambre d’hôpital et regardez les machines qui s’y trouvent. On dirait qu’elles datent de 2005. Ce sont des machines massives et maladroites. La raison en est que ces machines ne sont pas construites sur des puces semi-conductrices.

Si vous pensez au bon vieux temps avec les ordinateurs, ils étaient aussi énormes. Ensuite, ce qui s’est passé, c’est qu’Intel et d’autres, Qualcomm, ont compris: “hé, nous pouvons tout miniature en mettant tout sur une puce semi-conductrice.” Boum, la miniaturisation des ordinateurs est arrivée et les ordinateurs sont passés de pièces entières à tenir dans la paume de votre main.

C’est une révolution informatique entraînée par les semi-conducteurs, nous voyons quelque chose de similaire se produire dans les soins de santé. Une entreprise appelée Butterfly Network dirige cela. Ils créent essentiellement des ultrasons sur une technologie de puce pour tenir littéralement dans la paume de votre main.

Il a une petite connexion USB, vous le connectez à un ordinateur ou à un téléphone. Vous pouvez faire une échographie à la maison et voir ce qui ne va pas. Les données apparaîtront sur tout ce que vous avez branché, votre ordinateur ou votre téléphone, et boum, vous n’avez pas besoin d’aller à l’hôpital.

Nous pensons que ce n’est que le tout premier domino à tomber dans toute cette révolution de miniaturisation des semi-conducteurs du matériel de santé. Nous pensons que cela va se produire sur tous les périphériques matériels, ce qui démocratiserait l’accès aux soins de santé pour un grand nombre de personnes.

***Nous allons commencer à conclure pour que ce Digest ne s’allonge pas trop

Jeff ici.

Ce que nous avons couvert dans le podcast effleure à peine la surface de ce dont Brian et Luke ont discuté. Ils ont également détaillé les véhicules électriques, les voitures autonomes, l’assistance numérique de l’IA et le métaverse. Encore une fois, je vous encourage à consulter l’intégralité du podcast en cliquant ici. Et pour en savoir plus sur Luke sur les technologies dans lesquelles il suit Investisseur innovant, Cliquez ici.

La troisième et dernière section que je soulignerai aujourd’hui est un échange amusant entre Brian et Luke sur la vitesse des percées technologiques et son lien avec l’investissement.

C’est un excellent rappel de ce qui est exigé des investisseurs en hypercroissance aujourd’hui. Je vais laisser ça nous sortir.

Brian : Tu as touché quelque chose de vraiment important. Avec des progrès exponentiels qui commencent vraiment à s’installer, nos ordinateurs deviennent tellement plus rapides et puissants en même temps qu’ils deviennent moins chers.

Le rythme du changement est si rapide que vous devez avoir une grande imagination et vous devez sauter sur ces choses rapidement parce qu’elles peuvent exploser si, si rapidement par rapport à la façon dont le monde fonctionnait il y a 20 ou 30 ans.

Luc: Je pense que vous frappez le clou sur la tête.

Pour être un investisseur en hypercroissance prospère dans les années 2020, vous ne pouvez pas regarder le monde et ne voir que ce qu’il y a maintenant. Il faut voir ce qu’il y aura.

La prise de contrôle technologique du monde est devenue inévitable. Cela se passe tout autour de nous. On sait que ça s’accélère.

Ainsi, les investisseurs ne peuvent pas regarder le monde et investir uniquement en fonction de ce qui existe aujourd’hui. Vous devez décider dans quoi investir en fonction de ce qui sera là dans trois à cinq ans.

Si vous avez la capacité de le faire, vous réussirez en tant qu’investisseur en hypercroissance. Mais si vous ne le faites pas, vous serez écrasé par les gens qui peuvent le faire, car l’imagination, la créativité et le désir de faire avancer le monde sont exactement ce qui alimente le succès des investisseurs en capital-risque et des très bons investisseurs en hypercroissance sur les marchés publics. .

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg