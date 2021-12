Un aperçu du deuxième magasin Apple à Berlin, qui ouvrira le 2 décembre

Apple ouvrira un nouveau magasin à Berlin le 2 décembre. Le magasin de détail Rosenthaler Strasse est le deuxième d’Apple dans la ville, rejoignant son emplacement de Kurfürstendamm.

Le nouveau magasin est au centre de la ville, dans le quartier de Mitte près du Hackesche Höfe, entouré de lieux historiques, ainsi que de studios d’art et de design.

Pour l’ouverture, Apple accueillera des artistes locaux du collectif artistique Parallel Universe. Les illustrateurs dessineront en direct sur un iPad Pro au Forum et au mur vidéo, qui accueilleront les sessions Today at Apple.

Les photographies montrent que le magasin poursuit la tendance d’Apple à mettre en place des points de retrait, testée pour la première fois l’année dernière. C’est la première fois qu’un site Apple Pickup dédié se rend en Europe.

Pour le jour de l’ouverture, cependant, vous ne pouvez pas simplement vous présenter, comme le note Apple :

Apple Rosenthaler Straße ouvre ses portes le jeudi 2 décembre à 10h00 CET à Berlin. Le jour de l’ouverture, les clients pourront prendre rendez-vous pour une présentation du magasin et du shopping uniquement. Le magasin ouvrira avec une capacité limitée et une distanciation sociale en place. À partir du 3 décembre, le magasin proposera des visites sans rendez-vous, un ramassage Apple et un service d’assistance Genius et d’achat avec un spécialiste. Le magasin ouvrira avec les mêmes mesures sanitaires pour les visiteurs que celles observées dans toutes les destinations de vente au détail à Berlin, y compris la preuve du statut 2G, l’exigence de masque et la distanciation sociale. Pour effectuer une réservation, les clients peuvent visiter apple.com/de/retail/rosenthalerstrasse.