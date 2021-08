Un aperçu du numéro mensuel de septembre de Tomorrow’s Growth Investor

Août a certainement été un mois fou pour la bourse ! Les S&P 500 et Moyenne industrielle Dow Jones a atteint de nouveaux sommets, qui ont été rapidement suivis par de grandes ventes massives. Cependant, la vente s’est toujours faite sur un volume léger, c’est pourquoi je ne me suis jamais inquiété.

Source : Shutterstock

Mis à part le marché boursier, nous vivons actuellement dans un monde très chaotique, alors que la tragédie qui se déroule en Afghanistan et la propagation de la variante COVID-19 Delta continuent de dominer l’actualité. Mais aussi tragiques que ces événements récents aient été, il y a des points positifs au milieu du chaos.

Donc, dans l’article Market360 d’aujourd’hui, j’aimerais partager deux grands points positifs avec vous : l’économie américaine et l’environnement de taux d’intérêt ultra bas.

Le Conference Board prévoit désormais que l’économie américaine connaîtra une croissance annuelle de 6 % en 2021. Plus impressionnant encore, le Wall Street Journal a récemment rapporté que le PIB américain avait augmenté de 12,2 % en glissement annuel au deuxième trimestre, contre 7,9 % en Chine. La croissance du PIB. L’énorme carnet de commandes dû à des problèmes de chaîne d’approvisionnement garantit effectivement que l’économie américaine connaîtra une croissance annuelle de 6 % cette année. Une croissance robuste de l’emploi et de nouveaux consommateurs devraient également stimuler les ventes au détail et servir de puissant coup de poing pour soutenir la croissance du PIB.

De plus, les rendements du Trésor restent ultra-bas. Lorsque Kaboul, en Afghanistan, est tombé aux mains des talibans à la mi-août, le rendement du Trésor à 10 ans est retombé en dessous de 1,25%. Le chaos actuel dans le monde contribuera probablement à maintenir les taux américains bas dans un avenir prévisible, malgré les médias financiers proclamant que la Réserve fédérale commencera à réduire son assouplissement quantitatif. Comme nous en avons discuté, la Fed pourrait annoncer une réduction lors de sa réunion de septembre ou de décembre du Federal Open Market Committee (FOMC), mais je ne pense pas que la réduction se produise réellement avant 2022.

Bien sûr, la politique monétaire accommodante de la Fed a créé une bulle inflationniste. Mais nous devrions voir l’inflation ralentir un peu à l’automne, d’autant plus que la demande de pétrole brut et de gaz naturel diminue avec des températures plus fraîches dans une grande partie des États-Unis. Malheureusement, une grande partie de l’inflation de gros est là pour rester.

De plus, je publierai deux nouveaux achats fondamentalement supérieurs qui fabriquent des batteries à semi-conducteurs, ce qui les positionne bien pour être parmi les plus grands gagnants du passage aux véhicules électriques (VE). La plupart des véhicules électriques actuels utilisent principalement des batteries lithium-ion, qui nécessitent du lithium, du nickel et du cobalt. Mais il y a une grave pénurie de batteries en raison du manque d’usines de batteries, ainsi que des prix élevés du nickel et du cobalt.

Ajoutez à cela la pénurie mondiale de semi-conducteurs et la production de véhicules électriques a été considérablement réduite. En fait, les livraisons des produits mexicains Gué (NYSE :F) Mach-e a déjà été reporté, et General Motors (NYSE :DG) est au milieu d’un rappel massif et coûteux de toutes les batteries de la Bolt EV. En d’autres termes, à moins que de nouvelles technologies de batterie ne soient utilisées, l’objectif de 50 % de l’administration Biden d’ici 2030 n’est qu’une chimère.

Certaines entreprises, cependant, se tournent vers d’autres alternatives. Pomme (NASDAQ :AAPL), par exemple, s’est récemment tourné vers la société chinoise CATL pour les batteries fer-phosphate de son prochain VE. Les batteries fer-phosphate devraient être plus sûres, car elles sont moins sujettes aux incendies et elles peuvent mieux supporter une charge rapide.

Maintenant, le brevet sur les batteries fer-phosphate de CATL expire en 2022, de sorte que les grands fabricants de batteries coréens comme LG Chem et SK Innovation pourraient commencer à fabriquer leurs propres batteries fer-phosphate dans un avenir très proche. Apple a même envoyé une équipe en Corée du Sud récemment pour trouver des fournisseurs pour son VE, qui sera probablement construit par le Canada Magna International (NYSE :MGA). Magna fabrique actuellement le SUV Jaguar iPace en Autriche.

Les batteries à semi-conducteurs sont également dans le mélange maintenant. Les batteries à semi-conducteurs offrent une plus grande autonomie en raison d’une densité d’énergie plus élevée, ainsi que d’une charge plus rapide et d’un fonctionnement plus sûr. Lors du récent salon automobile de Pebble Beach, Audi a présenté son prochain super véhicule électrique, le Skysphere Concept. Le VE est susceptible d’utiliser des batteries à semi-conducteurs de QuantumScape (NYSE :QS). Audi devrait également annoncer bientôt ses véhicules électriques phares Grandsphere et polyvalents Urbansphere.

