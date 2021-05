Un aperçu du premier Chromebook 17 pouces

Eric Zeman / Autorité Android

Acer cible aussi bien les professionnels mobiles que les familles avec le Chromebook 317, le premier Chromebook à disposer d’un écran de 17,3 pouces. Acer pense que le Chromebook 317 est idéal pour les multitâches, les travailleurs hybrides et les parents avec enfants – tout cela en raison de la toile extra-large qu’il offre pour faire avancer les choses.

Cette machine monstre offre plus qu’un simple grand écran. Découvrez à quoi ressemble l’appareil dans nos premiers travaux pratiques du Chromebook 317 d’Acer.

Hautement configurable

Le Chromebook 317 d’Acer est disponible dans une myriade de configurations, peut-être trop. Bien que nous aimions les options, nous souhaitons également que certaines fonctionnalités soient standard.

Commençons par l’écran. Toutes les versions d’affichage mesurent 17,3 pouces et sont livrées avec une résolution Full HD au format 16: 9. Vous pouvez opter pour un écran tactile ou non si vous souhaitez économiser de l’argent.

Grâce à la grande quantité de biens immobiliers offerte par l’écran massif, le clavier pleine taille comprend un pavé numérique dédié à 10 chiffres. Un rétroéclairage pour le clavier est facultatif.

Vous avez votre choix de processeurs. La machine supérieure est alimentée par un processeur Intel Pentium Silver N6000, tandis que le modèle de milieu de gamme vante un processeur Intel Celeron N5100, et la variante d’entrée de gamme est livrée avec un processeur Celeron N4500. Tous les trois sont pris en charge par les graphiques Intel UHD. Les modèles sont livrés avec 4 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4, et il existe deux options de stockage eMMC: 64 Go et 128 Go.

Si vous prévoyez de participer à de nombreux appels vidéo, vous devrez faire un effort supplémentaire pour la caméra vidéo Full HD, qui a un large champ de vision de 82 degrés. Également facultatif? Un réseau de microphones à double numérique pour rendre votre voix encore plus rêveuse pendant les appels vidéo. Un seul micro est standard.

Les autres fonctionnalités standard incluent des haut-parleurs stéréo orientés vers le haut, le Wi-Fi 6 et une multitude de ports, dont deux ports USB-C et deux ports USB-A, une prise casque / microphone combinée et un emplacement pour carte microSD.

Il vient en argent.

Mais à quoi ça ressemble?!

En un mot, massif. Comme la plupart des ordinateurs portables de 17 pouces que j’ai rencontrés, le Chromebook 317 d’Acer vous surprend vraiment par sa taille. Il mesure un sac à dos s’étendant de 401,2 x 267,1 x 22,5 mm et pèse 2,35 kg. Il éclipse complètement les Chromebooks de 13 et 15 pouces que j’ai dans mon bureau, tels que l’Acer Spin 311. Ce n’est pas quelque chose que vous transportez sans engagement.

L’écran est impressionnant en raison de sa taille, mais j’ai vu des écrans de bien meilleure qualité à mon époque. Étirer 1 920 x 1 080 pixels sur un panneau aussi grand signifie que vous avez un écran qui n’est pas aussi net qu’il pourrait l’être. J’ai remarqué que les bords irréguliers du texte et des bandes-annonces de films en plein écran ne m’ont pas impressionné comme j’espérais qu’ils le feraient. La luminosité était bonne, cependant, et des aspects tels que la couleur étaient parfaits. C’est un immense espace de travail, ce qui signifie que l’exécution de plusieurs fenêtres côte à côte ne vous laisse pas à l’étroit. Heureusement, Acer a gardé les lunettes relativement minces. Il n’a pas un look tout écran, mais vous n’êtes pas non plus aux prises avec un cadrage trop épais autour de l’écran.

Le clavier et le trackpad fonctionnent bien. Je ne suis pas habitué à autant d’espace sur un ordinateur portable. Le clavier pleine taille se sent bien. Ses touches sortent du pont et ont une forme confortable. Les voyages et les retours sont solides, et j’ai trouvé que taper sur le clavier était naturel. L’ajout du pavé numérique devrait aider ceux qui font beaucoup de saisie de données centrée sur les nombres, mais j’aimerais que les touches fléchées soient un peu plus grandes. Le trackpad est énorme. Il est recouvert de verre et rapide et précis, ce que je veux d’un trackpad.

Au cours de ma courte période avec le Chromebook 317 d’Acer, je suis reparti impressionné par les haut-parleurs stéréo. J’ai explosé de la musique et des bandes-annonces de films et j’ai été satisfait du son.

Je suis satisfait des ports. Il y a un port USB-C et USB-A de chaque côté de la machine. La prise combo et le lecteur de carte microSD se trouvent à gauche, tandis que le verrou Kensington est à droite. À noter, il n’y a pas de bouton d’alimentation ni de bascule de volume sur aucun des bords latéraux. Vous devrez utiliser les commandes du clavier pour gérer le volume – le 317 démarre ou se réveille lorsque vous ouvrez le couvercle.

Le Chromebook 317 d’Acer en vaut-il la peine?

Acer ne nous a pas fourni une ventilation complète de tous les prix des différentes configurations. Ce que nous savons, c’est ceci.

Le modèle CB317-1H du Chromebook 317 d’Acer est livré avec un écran non tactile, le processeur Intel Celeron N4500, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un seul microphone pour 379 $ / 399 €. C’est un prix de départ juste, compte tenu de l’énormité absolue de cette machine et de l’espace de travail qu’elle offre. Il est difficile de savoir à quel point le Chromebook est cher sans connaître le coût d’éléments tels que la webcam, la configuration à double micro ou le clavier rétroéclairé.

Le principal argument de vente du 317 est clairement le grand écran et les pouvoirs d’amélioration de la productivité qu’il confère à l’utilisateur final. Si vous aspirez à un Chromebook de 17 pouces, vous en avez maintenant un à convoiter.

Le Chromebook 317 d’Acer sera mis en vente en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie en juin.

