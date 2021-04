Un aperçu du premier week-end de F1 de Yuki Tsunoda

AlphaTauri a partagé des images des coulisses du premier week-end de course de Yuki Tsunoda en Formule 1 – et il est clair de voir pourquoi il est si apprécié.

Le joueur de 20 ans est arrivé dans le sport pendant la pause hivernale fraîchement sorti de la Formule 2 et a connu une fantastique première course à Bahreïn.

Il a été suivi par des caméras tout le week-end – exactement ce que vous voulez sur ce qui était sans aucun doute une expérience nerveuse – et il a montré sa personnalité calme, joyeuse et bien élevée.

Après une matinée d’appels Zoom et de séances d’autographes, Tsunoda était dans un monde à lui tout en montant dans son équipement de course, chantant pour lui-même sans soucis dans le monde – jusqu’à ce qu’il se souvienne qu’il y avait une caméra pointée sur lui et s’est rapidement arrêté.

La performance sur piste est toujours un moyen de se faire aimer parmi la base de fans de F1, mais son sens de l’humour ira aussi loin.

Il n’avait rien de tout cela quand il a vu Pierre Gasly faire une pause dans la salle de bain pendant les devoirs des médias, en disant: «Pourquoi peut-il aller aux toilettes et je ne peux pas aller aux toilettes? Je ne me sens toujours pas le bienvenu ici. J’ai fait de mon mieux à Bahreïn et nous verrons à Imola.

Vint ensuite un kickabout dans le paddock et il était probablement mortifié quand les caméras l’ont surpris en train de manquer complètement le football, mais il a vite fait taire ceux qui riaient quand il a commencé à faire des keepy-ups avec facilité. Arrête de te montrer, Yuki.

Nous avons ensuite vu le premier exemple de sa classe, cette fois pas sur le ballon mais dans ses maniérismes. Le matin, il a tenu à dire bonjour et à donner un coup de poing à chacun des membres de l’équipe. Il est même resté là et a gardé sa main pendant 10 secondes, en attendant que le destinataire le remarque. Respect en effet.

Après la fin de la course et après avoir mis deux points au tableau, le chef d’équipe Franz Tost est entré dans la salle pour transmettre ses félicitations à Yuki.

Tost: « Hé, Yuki, c’était une course fantastique, vraiment félicitations. »

Tsunoda: «J’étais trop prudent au premier tour…»

Tost: « Oubliez ça, nous avons dit survivre au premier tour et le reste viendra, c’est mieux comme ça … vous avez tout fait correctement, félicitations, très bon travail. »

Louange en effet. Après avoir eu un débriefing avec le reste de l’équipe, il était temps de commencer, alors il a fait exactement cela, en disant «au revoir Bahreïn» en sortant de la porte.

Des caméras l’ont ensuite suivi en partant, passant devant deux employés de Ferrari jouant au football, auxquels Yuki a dit: «Je vais mieux.»

Il a partagé une histoire à son sujet en publiant une vidéo de ses compétences sur Instagram et en taguant les géants espagnols de Barcelone.

«J’ai posté ça sur Instagram et j’ai dit que j’attendais toujours votre invitation, Barcelone», a-t-il déclaré. « Je l’ai tagué [but] Je n’ai pas encore reçu de messages de leur part… cela doit être une erreur ou quelque chose. «

Après avoir été si presque dupe en pensant qu’il devait aller à l’entraînement tôt le lendemain – quelque chose dont Yuki ne semblait certainement pas excité – son entraîneur lui a demandé ses moments forts de la journée et il a répondu: « Pas grand chose. »

Un début en Formule 1, un dépassement au dernier tour et une P9. Mais non, pas de moments mémorables à retenir de Bahreïn.

Oh, et puis nous avons vu à la fin qu’il n’était pas si génial au golf, alors peut-être qu’il vaut mieux s’en tenir à la Formule 1, Yuki.

