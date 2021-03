Un apiculteur enlève des milliers d’abeilles d’un toit à Lepe avec juste un bonnet et un pinceau

Un apiculteur vêtu uniquement de un bonnet et un pinceau a enlevé cet après-midi un essaim de milliers d’abeilles qui s’était accumulé sur un toit à Lepe (Huelva), les faisant toutes être placées dans une boîte pour les retirer sans aucun dommage.

La vidéo enregistrée par un voisin a été libéré par la police locale dans ses réseaux sociaux officiels, qui a rapporté qu’à cette période de l’année, il est très courant que de nombreux essaims d’abeilles mellifères se déplacent en masse, s’installant de manière inattendue dans des lieux urbains, comme cela s’est produit cet après-midi sur le toit de la rue Rabida de la Huelva commune, où il a fallu recourir à un apiculteur après avoir formé ce qu’on appelle «l’essaim».

La police a rappelé que ce type d’essaim se forme parce que la migration des abeilles des zones rurales vers les zones urbaines est généralisée, « et lorsqu’une ruche arrive à maturité, elle se divise, de sorte que la reine la plus adulte se déplace avec son essaim pour former une autre colonie. «

«Le milieu agricole est devenu un milieu hostile pour ces insectes: les monocultures n’offrent qu’une seule floraison annuelle, donc ils ont faim le reste de l’année; les pesticides agricoles les empoisonnent, et la sécheresse les tue de soif », se souvient-il.

Pour cette raison, ils se souviennent que les essaims ont un comportement défensif très faible ou pas du tout, « mais s’ils se sentent menacés, ils peuvent se défendre en masse », et ils soutiennent qu’ils ne devraient jamais être aspergés d’insecticide, car ils sont très précieux et ces dernières années la population d’abeilles a considérablement diminué, en plus du fait que «ces insectes, en plus de faire un miel très riche, aide à maintenir l’équilibre de notre écosystème, car 80% de la pollinisation mondiale dépend des abeilles ».